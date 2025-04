LUSH(ラッシュ)は、サンリオのキャラクターとコラボし、「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「クロミ」との限定コラボレーションアイテム「Lush × Hello Kitty And Friends」を、2025年4月24より全国78店舗、公式オンラインストア(公式アプリは2025年4月23日より先行発売)にて発売する。「Lush × Hello Kitty And Friends」

いよいよ実現したLUSHとサンリオのエキサイティングなコラボレーション。友情のすばらしさをテーマに、フレッシュで甘い香りのバスボムや、ふんわり泡風呂が楽しめるバブルバーなど、好きな限定アイテムをバスルームに持ち込めば、まるでティーパーティーのような特別なバスタイムに。赤いリボンのようにアイコニックなこのコレクションは、日常をちょっぴりスイートに彩ってくれる。ハローキティ(バスボム) 1,150円「ハローキティ(バスボム) 」(1,150円)は、クッキーを作ったり、ピアノを弾いたり、新しいお友だちを作ったり…人気のハローキティのバスボム。時にはたくさんの「やることリスト」を忘れて、バスメルツでできたリボンとともにクリーミーで甘いバスタイムを楽しもう。ゆっくり休んで心も体も整ったら、次の「やることリスト」をこなさなきゃ。マイメロディ(バスボム) 1,150円「マイメロディ(バスボム)」(1,150円)は、すなおで明るい、弟思いの女のコ・マイメロディのバスボム。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ。マイメロディの宝物、ピンクのずきんを借りて、ピンクに染まるミルクシェイクの雲に抱かれるようなバスタイムを満喫しよう。キュートな「シナモロール(バスボム)」(1,150円)のバスボムと一緒に楽しむ光きらめくベビーブルーのお風呂は、まるで雲の上に浮かぶ気分。甘くてフルーティーなアーモンドエッセンシャルオイルとほっこり優しいバニラアブソリュートの香りに包まれれば、空も飛べちゃうかも。もちろん、温かみのある香りのシナモンリーフオイルも配合されている。クロミ(バスボム)1,150円「クロミ(バスボム)」(1,150円)は、自称マイメロディのライバル・クロミのバスボム。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック! ? イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。世界中をクロミ化するため奮闘中!ロマンあふれるバスボムをお風呂に落とせば、きらめくブラックラスターの虹とともに柔らかなピンクがあふれ出す。ベンゾインレジノイドとアーモンドエッセンシャルオイルによる、チェリーを思わせる香りが広がるバスタイムは、今日の日記に書きたくなること間違いなし。ミルクボトル バブルバー 1,860円/150g「ミルクボトル バブルバー」(1,860円/150g)は、ハローキティのアイコンでもあるミルクびん。このミルクびんなら、バスタブが泡だらけに! 崩してお湯に入れれば、やわらかくてふわふわのバブル、きらめくラスターがバスタブを彩り、コーンスターチがお湯もお肌も柔らかくしてくれる。スイートなアーモンドエッセンシャルオイルとカカオアブソリュートの香りをかいだら、本物のミルクシェイクが欲しくなってしまうかも。大好きなお友だちをティーパーティーに招いたら、特別なソープで手を洗わなくちゃ。「フレンドシップケーキ ソープ」(930円/100g)は、本物のケーキのようにハンドメイドされたソープ。甘いタンジェリンオイルとオレンジオイルが香り、ママの作ったアップルパイと同じくらいすてきなおもてなしに。 香り高いだけでなく、ケーキのアイシングにも使われるムルムルバターとオーガニックアガベシロップが、柔らかく潤いのあるお肌へと導いてくれる。ハローキティ&フレンズ(シャワージェル) 1,900円/115g、3,800円/285g、6,300円/560g洗い立てのシーツにくるまれるときの、あの甘いときめきを楽しめる「ハローキティ&フレンズ(シャワージェル)」(1,900円/115g、3,800円/285g、6,300円/560g)。そして、ラッシュの人気シリーズ「スノーフェアリー」の綿菓子のような香りに、パチョリオイルとスイートオレンジオイルが優しく香る、クリーミーでクリーンな、素晴らしいブレンド。ハローキティ&フレンズ パフューム 6,000円/30ml「ハローキティ&フレンズ パフューム」(6,000円/30ml)は、洗い立ての清潔なシーツにくるまれた、お砂糖のように甘いキャンディフロスを思わせる香りに、パチョリオイルとスイートオレンジの優しい香りを添えて。 たっぷりスプレーしたり、友だちとシェアするのにぴったり。