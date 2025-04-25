株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansブランドの交換レンズ「35mm F1.4 AF」を4月25日（金）に発売した。対応マウントは富士フイルムX。メーカー希望小売価格は3万2,000円（税込）。

APS-Cサイズ相当のイメージセンサー向けに設計された大口径単焦点レンズ。35mm判換算での焦点距離は54mm相当。

同じく7Artisansの「27mm F2.8 AF」と同様に、STM（ステッピングモーター）を用いたAF機構を備えている。

約Φ69×44mm、約181gと小型軽量なのも特徴。フィルター径は62mm。

側面にUSB Type-C端子を装備。PCと接続することで、ファームウェアのアップデートが行える。

提供：株式会社焦点工房

提供：株式会社焦点工房

提供：株式会社焦点工房

対応マウント：富士フイルムX 対応撮像画面サイズ：APS-C 焦点距離：35mm（35mm判換算54mm相当） レンズ構成：5群8枚（EDレンズ1枚） フォーカス：AF（オートフォーカス） 絞り：F1.4-F16 絞り羽根：7枚 最短撮影距離：0.35m フィルター径：62mm 外形寸法：約Φ69×44mm 重量：約181g 付属品：レンズフード、USBケーブル、前後キャップ、USB端子カバー