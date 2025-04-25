¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬£²²óÌµ°ÂÂÇÌµ»Íµå£°Éõ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¤ò½Ð¤»¤¿¡×£²·³Àï¤ÇÀèÈ¯
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£²·³¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£²²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤òÈäÏª¤·¡Ö¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤Þ¤À±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¤Ï½Ð¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¼Ô¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¾¯¤·½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¿»Ê¤¬¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¡Ê¥µ¥¤¥ó¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¾®ÎÓ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢½é²ó¤ÏºÙÀî¤òº¸Èô¡¢µÜºê¤ò°ì¥´¥í¡¢»³¸ý¤òÍ·¥´¥í¤ËÉõ¤¸¤Æ£³¼ÔËÞÂà¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÃúÇ«¤ËÎ¾¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿¡££²²ó¤ÏÍ±ò¤ò»°¥´¥í¡¢¿ÊÆ£¤ò»°¥´¥í¡¢À¶¿åÍ¥¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£»°ÎÝ¼ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦¹Ó´¬¤¬»°Í·´Ö¤Î¥´¥í¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿ºÝ¤ÏÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£ºÇÂ®¤Ïµå¾ìÉ½¼¨¤Ç£±£´£µ¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²ó£¶¼ºÅÀ£Ë£Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¼ÂÀï¡£Á°Æü£²£´Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀ©µå¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¡Öº£Æü¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤¿¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Åêµå¤ò¤·¤ÆÁê¼ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÌÚÍË¥í¡¼¥Æ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤¿¤á¸½ºß¤Ï°ì»þËõ¾ÃÃæ¡£Ãæ£µÆü¤ÇÀèÈ¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë£µ·î£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ø¼ê±þ¤¨¤Î¤Ë¤¸¤àÄ´À°ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£