スポニチ

写真拡大

　全日本柔道連盟は25日、カザフスタンで5月9日開幕のグランドスラム（GS）アスタナ大会に出場する日本選手団を発表した。

　男子81キロ級には、五輪2連覇王者の永瀬貴規（31＝旭化成）がエントリー。国際大会の出場は昨夏のパリ五輪以来となる。今月5日の全日本選抜体重別選手権では1回戦で失神一本負けを喫したが、これまでの実績が評価されて世界選手権（6月、ハンガリー・ブダペスト）の代表に選出された。

　男子100キロ級の新井道大（東海大3年）、男子100キロ超級の太田彪雅（27＝旭化成）、女子57キロ級の玉置桃（30＝三井住友海上）、女子78キロ超級の高橋瑠璃（24＝SBC湘南美容クリニック）も世界選手権の代表。この4人はいずれも、今年2月のGSバクー大会と今月の全日本選抜体重別選手権も制している。

　GSアスタナ大会に出場する日本選手は以下の7人。

　▽男子

・81キロ級　永瀬貴規（31＝旭化成）

・100キロ級　新井道大（東海大3年）

・100キロ超級　太田彪雅（27＝旭化成）

　▽女子

・57キロ級　玉置桃（30＝三井住友海上）

・63キロ級　谷岡成美（22＝日本エースサポート）

・78キロ級　泉真生（28＝コマツ）

・78キロ超級　高橋瑠璃（24＝SBC湘南美容クリニック）