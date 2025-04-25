【柔道】永瀬貴規が5・9開幕GSアスタナ大会出場へ 世界選手権代表の太田彪雅や高橋瑠璃らも派遣
全日本柔道連盟は25日、カザフスタンで5月9日開幕のグランドスラム（GS）アスタナ大会に出場する日本選手団を発表した。
男子81キロ級には、五輪2連覇王者の永瀬貴規（31＝旭化成）がエントリー。国際大会の出場は昨夏のパリ五輪以来となる。今月5日の全日本選抜体重別選手権では1回戦で失神一本負けを喫したが、これまでの実績が評価されて世界選手権（6月、ハンガリー・ブダペスト）の代表に選出された。
男子100キロ級の新井道大（東海大3年）、男子100キロ超級の太田彪雅（27＝旭化成）、女子57キロ級の玉置桃（30＝三井住友海上）、女子78キロ超級の高橋瑠璃（24＝SBC湘南美容クリニック）も世界選手権の代表。この4人はいずれも、今年2月のGSバクー大会と今月の全日本選抜体重別選手権も制している。
GSアスタナ大会に出場する日本選手は以下の7人。
▽男子
・81キロ級 永瀬貴規（31＝旭化成）
・100キロ級 新井道大（東海大3年）
・100キロ超級 太田彪雅（27＝旭化成）
▽女子
・57キロ級 玉置桃（30＝三井住友海上）
・63キロ級 谷岡成美（22＝日本エースサポート）
・78キロ級 泉真生（28＝コマツ）
・78キロ超級 高橋瑠璃（24＝SBC湘南美容クリニック）