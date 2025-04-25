ÅÄÃæ¾Âç¡¢£²·³Àï¤Ç£²²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¡¡¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï£µ·î£±Æü¹ÅçÀï
¡¡¡Ö¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢µð¿Í¡ÝÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£²£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó£²£¶µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£±Ã¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï£±£´£µ¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤Ï£±·³¤Ç¤Î£µ·î£±Æü¡¦¹ÅçÀï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡ÅÐÈÄ¸å¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À±ÇÁü¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¤Ï½Ð¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ï¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¾¯¤·¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤Ç¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤¿¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤»Ï¤á¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡£Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥Ë¥ó¥°ÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦Åêµå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£