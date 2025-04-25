万博に「愛子内親王殿下のお成り」へ 1泊2日、パビリオンなど「御日程」公表
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は24日、「大阪・関西万博」を天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが視察されることになったと公表した。
【写真】「ミャクミャク婚かよ!!」万博会場で神前結婚式を挙げた新郎新婦
万博公式サイトに「愛子内親王殿下のお成りについて」を掲載し、「愛子内親王殿下におかれましては、2025年日本国際博覧会会場御視察のため、来る2025（令和7）年5月8日（木曜日）から5月9日（金曜日）にかけて、大阪府へお成りになる予定ですのでお知らせいたします」と伝えた。日程も明らかにした。
■御日程
第1日5月8日（木）
午前皇居（御所）御発
東京国際空港御発
（全日本空輸）
大阪国際空港御着
午後○ホテルニューオータニ大阪
御昼食
○2025年日本国際博覧会会場日本館
2025年日本国際博覧会概要御聴取
御視察
○同 大屋根リング
御視察
○同 電力館可能性のタマゴたち
御視察
○同 国際赤十字・赤新月運動館
御視察
○同 日本館
2025年日本国際博覧会
国際赤十字・赤新月運動館関係者との御懇談
お泊所（ホテルニューオータニ大阪）御着
府勢概要御聴取
御宿泊
第2日5月9日（金）
午前お泊所（ホテルニューオータニ大阪）御発
○2025年日本国際博覧会会場日本館
○同 EXPOアリーナ
御視察
○同 シンガポール館
御視察
○同 日本館
御昼食
午後○同 コモンズ−A
御視察
○同 EARTH MART
御視察
○同 日本館
大阪国際空港御発
（全日本空輸）
東京国際空港御着
皇居（御所）御着
【写真】「ミャクミャク婚かよ!!」万博会場で神前結婚式を挙げた新郎新婦
万博公式サイトに「愛子内親王殿下のお成りについて」を掲載し、「愛子内親王殿下におかれましては、2025年日本国際博覧会会場御視察のため、来る2025（令和7）年5月8日（木曜日）から5月9日（金曜日）にかけて、大阪府へお成りになる予定ですのでお知らせいたします」と伝えた。日程も明らかにした。
第1日5月8日（木）
午前皇居（御所）御発
東京国際空港御発
（全日本空輸）
大阪国際空港御着
午後○ホテルニューオータニ大阪
御昼食
○2025年日本国際博覧会会場日本館
2025年日本国際博覧会概要御聴取
御視察
○同 大屋根リング
御視察
○同 電力館可能性のタマゴたち
御視察
○同 国際赤十字・赤新月運動館
御視察
○同 日本館
2025年日本国際博覧会
国際赤十字・赤新月運動館関係者との御懇談
お泊所（ホテルニューオータニ大阪）御着
府勢概要御聴取
御宿泊
第2日5月9日（金）
午前お泊所（ホテルニューオータニ大阪）御発
○2025年日本国際博覧会会場日本館
○同 EXPOアリーナ
御視察
○同 シンガポール館
御視察
○同 日本館
御昼食
午後○同 コモンズ−A
御視察
○同 EARTH MART
御視察
○同 日本館
大阪国際空港御発
（全日本空輸）
東京国際空港御着
皇居（御所）御着