クリッパーズがナゲッツに34点差完勝…レナード、ハーデン、パウエルの3人が20得点以上

4月25日(現地時間24日)にインテュイット・ドームで「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス1回戦が行われ、5位のロサンゼルス・クリッパーズがホームで4位のデンバー・ナゲッツと対戦した。

試合序盤から点を取り合ったものの、第1クォーター残り2分21秒を最後に得点を与えず。ノーマン・パウエル、ジェームズ・ハーデン、ニコラ・バトゥームの連続得点で35-28と試合をひっくり返した。

第2クォーターも開始からイビツァ・ズバッツ、デリック・ジョーンズJr.の連続得点でリードを2ケタに拡大。バトゥームが立て続けに3ポイントを沈めるなど相手を寄せつけず、65-47と18点差で試合を折り返した。

後半は第3クォーターで20点差をつけると、最後の12分間も相手を圧倒。試合を通じて46.2パーセントで3ポイントシュートを射抜き、117-83と34点差で完勝した。

2勝1敗とリードしたクリッパーズは、カワイ・レナードが21得点11リバウンド6アシスト、ハーデンが20得点6リバウンド9アシスト、パウエルが20得点を挙げ、そろって3本の3ポイントを成功。さらにベンチから出場のバトゥームがチーム最多4本の3ポイントを決め、チームを勢いづけた。

なお、第4戦は27日(同26日)に行われる。

■試合結果



ロサンゼルス・クリッパーズ 117-83 デンバー・ナゲッツ



LAC|35|30|25|27|=117



DEN|28|19|23|13|=83

OH MY GOSH. THIS HARDEN DIME IS NASTY🤧

Harden ↗️ Zu pic.twitter.com/JWMxXbdawP

- LA Clippers (@LAClippers) April 25, 2025