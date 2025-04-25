日本陸上連盟は25日、5月27日から韓国・クミで行われるアジア選手権日本代表71人を発表した。前回金メダルを獲得した男子100mの胗田大輝（21、東洋大）や男子200mの鵜澤飛羽（22、JAL）などが選出された。

さらにパリオリンピック™男子110mハードルで5位入賞の村竹ラシッド（23、JAL）、ブダペスト世界陸上（23年）男子110mハードルで5位入賞の泉谷駿介（25、住友電工）らも選ばれた。

また若手の男子800m日本記録保持者の落合晃（18、駒大）や女子の800m日本記録保持者・久保凛（17、東大阪大敬愛高校）が初出場となる。

クミ2025アジア陸上競技選手権大会

2025年5月27日（火）〜5月31日（土）

■開催場所：クミ（韓国）



※写真は久保凛選手

【男子】

100m：胗田大輝（東洋大）、東田旺洋（関彰商事）

200m：鵜澤飛羽（JAL）、飯塚翔太（ミズノ）

400m：中島佑気ジョセフ（富士通）、佐藤拳太郎（富士通）

800m：落合晃（駒大）、石井優吉（Penn State）

1500m：飯澤千翔（住友電工）、荒井七海（Honda）

5000m：森凪也（Honda）、佐藤圭汰（駒大）

10000m：鈴木芽吹（トヨタ自動車）、葛西潤（旭化成）

110mハードル：村竹ラシッド（JAL）、泉谷駿介（住友電工）

400mハードル：井之上駿太（富士通）、豊田兼（トヨタ自動車）

3000m障害：新家裕太郎（愛三工業）、佐々木哲（早大）

走高跳：真野友博（九電工）、長谷川直人（サトウ食品新潟アルビレックスRC）

棒高跳：柄澤智哉（東京陸協）、山本聖途（トヨタ自動車）

走幅跳：山浦渓斗（勝浦ゴルフ倶楽部）、 津波響樹（大塚製薬）

円盤投：堤雄司（ALSOK群馬）、湯上剛輝（トヨタ自動車）

ハンマー投：福田翔大（住友電工）、中川達斗（サトウ食品新潟アルビレックスRC）

やり投：粼山雄太（愛媛競技力本部）、新井涼平（スズキ）

20km競歩：吉川絢斗（サンベルクス）、濱西諒（サンベルクス）

十種競技：丸山優真（住友電工）、奥田啓祐（ウィザス）



【女子】

100m：御家瀬緑（住友電工）、山形愛羽（福岡大）

200m：鶴田玲美（南九州ファミリーマート）、君嶋愛梨沙（土木管理総合）

400m：松本奈菜子（東邦銀行）

800m：久保凛（東大阪大敬愛高）、塩見綾乃（岩谷産業）

1500m：木村友香（積水化学）、後藤夢（ユニクロ）

5000m：山本有真（積水化学）、信櫻空（横浜市陸協）

10000m：廣中璃梨佳（ＪＰ日本郵政Ｇ）、矢田みくに（エディオン）

100mハードル：田中佑美（富士通）、福部真子（日本建設工業）

400mハードル：山本亜美（富士通）、瀧野未来（立命館大）

3000m障害：齋藤みう（パナソニック）、西山未奈美（三井住友海上）

走高跳：郄橋渚（センコー）、津田シェリアイ（築地銀だこ）

棒高跳：諸田実咲（アットホーム）、大坂谷明里（愛媛競技力本部）

走幅跳：秦澄美鈴（住友電工）、竹内真弥（ミズノ）

三段跳：森本麻里子（オリコ）、郄島真織子（九電工）

円盤投：郡菜々佳（サトウ食品新潟アルビレックスRC）、齋藤真希（太平電業）

ハンマー投：マッカーサー・ジョイ、村上来花（九州共立大）

やり投：上田百寧（ゼンリン）、武本紗栄（オリコ）

20km競歩：梅野倖子（ＬＯＣＯＫ）、柳井綾音（立命館大）