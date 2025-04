東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」が関西初登場!

「ベイマックス」のふかふかケーキや『塔の上のラプンツェル』スイーツがなどが、「阪急うめだ本店」にて期間限定で販売されます☆

阪急うめだ本店「Disney THE MARKET」ディズニー「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

開催期間:2025年4月29日(火・祝)〜5月12日(月)

営業時間:10:00〜20:00 ※最終日のみ17:00まで

会場:阪急うめだ本店 9階催場 Disney THE MARKET

東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」が、「阪急うめだ本店 Disney THE MARKET」に期間限定オープン!

今回の注目は関西初登場の『ベイマックス/りんごケーキ』です。

ほかにもオリジナルデザインの「ベイマックス」ポーチやクッション、トートバッグも展開されます。

さらに春にぴったりの甘酸っぱい『塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド』も登場。

会場にて販売される、かわいいスイーツとグッズを紹介していきます☆

ベイマックス/りんごケーキ

価格:

・4個入 843円(税込)※4個入にはステッカーは付いていません

・8個入 1,728円(税込)

ぎゅっとしたくなるかわいさの「ベイマックス/りんごケーキ」が関西初登場。

中にはジューシーなりんごジャムと、真っ白ボディのようななめらかミルククリームが詰め込まれています。

「ベイマックス」のように柔らかなふかふかスポンジで優しく包みこんだスイーツ。

「ベイマックス」デザインのふかふかスポンジケーキは全部で6種類。

ひとくち頬張れば、心もとろんと癒やされること間違いなしです☆

真っ赤なパッケージが目を引く8個入ボックスは、キュートなぷくぷくステッカー入り。

ぷっくり立体的なデザインがかわいい、オリジナルデザインのステッカーです。

※お菓子の柄はランダムのため、全ての柄が入っていない場合があります

※ステッカーは全5種のデザインがランダムに1枚セットされています

ベイマックス/りんごケーキ もちふわクッション

価格:1,980円(税込)

フォルムがかわいい「もちふわクッション」もラインナップ。

ぎゅっと抱きしめることで、「ベイマックス」がそっと寄り添ってくれます。

ひときわかわいく、みちっと密封された状態でお渡し。

お家でふわふわ膨らませてあげることができるディズニーグッズです☆

ベイマックス/りんごケーキ クリアポーチ

価格:1,375円(税込)

お菓子とお揃いのデザインを使用した「クリアポーチ」

中にはお菓子柄に刺繍されたふわふわのストラップが入っています。

カラビナ付きなのでお出かけにも連れて行きたくなりそう。

いつでもどこでも「ベイマックス」がお供します。

ベイマックス/りんごケーキ キャンバストート

価格:2,585円(税込)

たっぷり大容量が嬉しい「キャンバストート」

シンプルで持ち歩きやすいデザインに、ぷくっと「ベイマックス」が描かれています。

普段のお出かけや、ペアレンツバッグにもおすすめの肩掛けトートです。

塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド

価格:8枚入 1,188円(税込)/スペシャル缶(14枚入) 2,268円(税込)

「パスカル」やランタン、王国のシンボルである太陽のマークなどが描かれた、爽やかなベリーの香り広がる「塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド」

アーモンド・マカダミア・ピーナッツ、3種類の香ばしいナッツと芳醇なカカオを合わせたナッティショコラ生地で、ふんわりホイップしたベリーショコラがサンドしてあります。

カリッと頬張れば、キュン!と甘酸っぱいベリーの風味がお口いっぱいにあふれるスイーツです。

塔の上のラプンツェル/エコバッグ

価格:1,210円(税込)

ディズニープリンセス「ラプンツェル」を描いた「エコバッグ」もラインナップ。

空に浮かび上がるランタンを見つめる「ラプンツェル」と「パスカル」の、幻想的なデザインに心惹かれます。

『ベイマックス』や『塔の上のラプンツェル』スイーツが購入できる期間限定ショップ。

