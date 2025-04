サンダーが3連勝で1回戦突破に王手…グリズリーズは最大29点リードを守りきれず

4月25日(現地時間24日)にフェデックス・フォーラムで「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス1回戦が行われ、1位のオクラホマシティ・サンダーが敵地で8位のメンフィス・グリズリーズと対戦した。

2連勝で敵地に乗り込んだサンダーは、同点で迎えた第1クォーター開始3分5秒から0-8のランを献上。シェイ・ギルジャス・アレクサンダーを中心に得点を挙げたものの、相手を止められず、29-40と11点のビハインドを背負った。

第2クォーターも追いかける展開。残り3分7秒に最大29点のビハインドを背負うなど、前半は劣勢となった。

後半に入ると反撃開始。ダブルスコアと圧倒した第3クォーターで点差を詰め寄ると、第4クォーター開始1分37秒にギルジャス・アレクサンダーの得点で1ケタ点差に迫った。

試合終了残り2分39秒からチェット・ホルムグレン、ジェイレン・ウィリアムズの連続得点で逆転。そのまま逃げきりに成功し、114-108で勝利を収め、1回戦突破に王手をかけた。

サンダーはギルジャス・アレクサンダーが31得点4リバウンド8アシスト、ジェイレン・ウィリアムズが26得点6リバウンド5アシスト2スティール、ホルムグレンが24得点8リバウンド、アレックス・カルーソが10得点6リバウンド3アシスト4スティール、アイザイア・ジョーが10得点を挙げた。

一方、グリズリーズはジャ・モラントの負傷交代が響く形に。早くも敗退の危機に陥った。

■試合結果



メンフィス・グリズリーズ 108-114 オクラホマシティ・サンダー



MEM|40|37|18|13|=108



OKC|29|22|36|27|=114

