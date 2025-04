キャバリアーズの若手ビッグマン、エバン・モーブリーが今季の最優秀守備選手賞に選出

4月25日(現地時間24日)。NBAは、2024-25レギュラーシーズンの最優秀守備選手賞(DPOY)に、クリーブランド・キャバリアーズのエバン・モーブリーが選ばれたことを発表した。

