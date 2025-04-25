Viltroxの標準AF単焦点レンズ「AF 50mm F2.0 AIR」。205gの軽量設計
ソニーEマウント用
映像嵐株式会社は4月25日（金）、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 50mm F2.0 AIR」を発売した。希望小売価格は3万9,000円。ソニーE、ニコンZマウント用をラインアップする。
軽量・コンパクト設計を特徴とする“AIRシリーズ”に属するAF単焦点レンズ。全長約57mm・重さ205gで持ち運びやすく、街歩きや旅先など幅広いシーンで活用できるとしている。
ニコンZマウント用
レンズ構成は9群13枚。EDレンズ3枚、高屈折レンズ4枚、非球面レンズ1枚を使用し、画面の周辺部に至るまで高い解像性能を実現したという。
AF駆動はSTM。静音性に優れながらも、高速かつ正確なAFが可能としている。
マウント部には、ファームウェアアップデート用のUSB Type-C端子を備えた。
・対応マウント：ソニーE、ニコンZ
・フォーカスモード：AF/MF
・対応撮像画面サイズ：フルサイズ
・焦点距離：50mm
・画角：47.4°
・レンズ構成：9群13枚
・絞り：F2.0-F16
・絞り羽根枚数：9枚
・フォーカス距離：0.51m-∞
・最大撮影倍率：0.11倍
・フィルターサイズ：Φ58mm
・外形寸法：Φ65×56.5mm（ソニーE）、Φ68×58.6mm（ニコンZ）
・質量：約205g（ソニーE）、約220g（ニコンZ）
サンプル画像（映像嵐提供）