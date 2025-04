ヴァレンティノの猫「ル シャ デ ラ メゾン」が日本各地のヴァレンティノストアを巡るツアー開催

メゾン ヴァレンティノは、今年3月に東京国立博物館 表慶館で行われた'パヴィヨン デ フォリ'パーティーに登場した『ル シャ デ ラ メゾン』のインスタレーションが日本各地のヴァレンティノストアを巡るツアー開催します。Courtesy of Valentino高さ2メートルにもおよぶ立体彫刻のような“ル シャ デ ラ メゾン”は'パヴィヨン デ フォリ’コレクションに込められた幻想的で洗練されたスピリットを体現しています。ランウェイでハンドペイントによる猫型のミノディエールとして抜擢されたモチーフがメゾンのキーエレメントとして進化を遂げ、2025年フォールコレクションではウエアやクロスボディバッグ、シューズ、ファッションジュエリー、キーリングなどあらゆるカテゴリーの様々なアイテムに取り入れられています。

Courtesy of ValentinoCourtesy of Valentino4月26日からヴァレンティノ表参道を皮切りに日本各地の厳選されたヴァレンティノストアを巡るインスタレーションでは、メゾンの伝統と現代的なクリエイティビティとの対話を反映したユニークな体験が楽しめます。Courtesy of Valentino■ル シャ デ ラ メゾン 日本のツアースケジュールヴァレンティノ 表参道: 4月26日(土)〜 5月8日(木)ヴァレンティノ 銀座: 5月9日(金)〜 5月22日(木)ヴァレンティノ 伊勢丹新宿: 5月23日(金)〜 6月3日(火)ヴァレンティノ 阪急うめだ: 6月5日(木)〜 6月17日(木)ヴァレンティノ 大丸心斎橋: 6月18日(水) 〜 6月28日(土)ヴァレンティノ 岩田屋本店: 7月1日(火)〜 7月14日(月)ヴァレンティノ 渋谷スクランブルスクエア: 7月17日(木)〜 7月30日(水)#PavillonDesFolies#ValentinoGaravani#LeChatDeLaMaisonBag#ルシャデラメゾンバッグ#ヴァレンティノガラヴァーニ