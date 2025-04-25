ÆîÊÆ¥¯¥é¥Ö¤¬¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤Ç¡Ö¥È¥ë¥á¥ó¥¿¡×ºÎÍÑ¡¢PK³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤²¤Æ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤éÁûÁ³
¡¡22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆîÊÆ¥¯¥é¥Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëCONMEBOL¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥«¥é¥Ü¥ÜFC(¥Ù¥Í¥º¥¨¥é)¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯»þ¤ËÁª¼êÆ±»Î¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÀû²ó¤¹¤ë¡Ö¥È¥ë¥á¥ó¥¿¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥Ü¥ÜFC¤Ï¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥À¡¦¥Ç¡¦¥Á¥ì(¥Á¥ê)Àï(¢¤1-1)¤ÎÁ°È¾¡¢º¸CK¤ò³ÍÆÀ¡£°ìºÝÂÎ³Ê¤ÎÂç¤¤ÊÌ£ÊýÁª¼ê¤òÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÆÍÇ¡¼þ¤ê¤ÎÁª¼êÃ£¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç²ó¤ê»Ï¤á¤ÆÁê¼ê¤òºøÍð¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2021Ç¯ÅÙ¤Ë¹âÀî³Ø±à¹â¤¬Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¸«¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥È¥ë¥á¥ó¥¿¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡£ºÇ¸å¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤ÆÇÈ¾õ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢3¼¡¹¶·â¤Ç¤Ä¤¤¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£·ë²ÌÅª¤Ë´ñºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ê¤ª¤½¤Î¸å¤ÎCK¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ØESPN¡Ù¤Ï¡ÖCK¤Î¿·¤·¤¤ÀïÎ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ØTNT¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤â¡Ö²¿É´¿Í¤â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Âç¼ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥¢¥¦¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ï1000¥ê¥Ý¥¹¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥é¤±¤ë¤ÎÁá¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥é¥Ü¥ÜFC¤Ï¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥À¡¦¥Ç¡¦¥Á¥ì(¥Á¥ê)Àï(¢¤1-1)¤ÎÁ°È¾¡¢º¸CK¤ò³ÍÆÀ¡£°ìºÝÂÎ³Ê¤ÎÂç¤¤ÊÌ£ÊýÁª¼ê¤òÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÆÍÇ¡¼þ¤ê¤ÎÁª¼êÃ£¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç²ó¤ê»Ï¤á¤ÆÁê¼ê¤òºøÍð¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2021Ç¯ÅÙ¤Ë¹âÀî³Ø±à¹â¤¬Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¸«¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥È¥ë¥á¥ó¥¿¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡£ºÇ¸å¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ØESPN¡Ù¤Ï¡ÖCK¤Î¿·¤·¤¤ÀïÎ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ØTNT¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤â¡Ö²¿É´¿Í¤â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Âç¼ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥¢¥¦¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ï1000¥ê¥Ý¥¹¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥é¤±¤ë¤ÎÁá¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
La bendita Copa #Libertadores, dicen por ahí— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) April 23, 2025
El Carabobo de Venezuela nos enseñó una nueva estrategia para jugar los tiros de esquina
Lo más gracioso de la situación es que la jugada siguiente terminó en el penal para el gol de los venezolanos del 1-1 ante la U de¡Ä pic.twitter.com/lolkj68lAu