Stray Kidsが、JAPAN 3rd Mini Album『Hollow』のビジュアルや収録内容を一挙公開した。一昨年、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、JAPAN 1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録、昨年12月に発売した韓国アルバム『合 (HOP)』では、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」6作連続初登場1位という全世界のアーティスト史上初の快挙を達成するなど、全世界から注目を集める”全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids。

2025年6月18日(水)にリリースされるJAPAN 3rd Mini Album 『Hollow』はなんと、Stray Kids初となる、全曲日本オリジナル楽曲で構成されたミニアルバムとなる。【初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)】【初回生産限定盤B(CD+スペシャルZINE)】【通常盤初回仕様(CD only)】に加え、【期間生産限定盤 (CD+ビジュアルカードセット)】、そして、各メンバーそれぞれの【FANCLUB会員限定盤(CD Only)】8形態を加えた、全12形態でリリースとなる今作。初回生産限定盤Aに付属のBlu-rayは、総尺1時間超えの特大ボリュームで、ここでしか見ることのできないジャケット写真撮影時のメイキング映像や、リード曲「Hollow」レコーディングメイキング映像、さらには、Stray Kidsらしさ全開のクリスマス楽曲「Christmas Love」のMusic Videoメイキング映像など、計7コンテンツが収録される。初回生産限定盤Bには、メンバーの素顔を垣間見ることができる、フィルムカメラで撮影をした「スペシャルZINE」を付属。さらに、今作より新しく追加された期間生産限定盤には、メンバー1人1人を堪能できる、ビジュアルカードセットが付属となる。初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤(初回仕様)、期間生産限定盤(初回仕様)の4形態には、購入者限定のシリアルナンバー応募特典の実施も決定した。<リリース情報>Stray KidsJAPAN 3rd Mini Album 『Hollow』2025年6月18日(水)発売=収録曲=1. Hollow2. Parade3. Never Alone4. just a little5. 宿命6. Hollow (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録特設サイト https://www.straykidsjapan.com/hollow/ご予約はコチラ:https://straykids.lnk.to/dmCUajJAPAN Official Site : https://www.straykidsjapan.com