¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê²¼Íî¤Ç¤â´î¤Ù¤Ê¤¤ÃÏ°è³Êº¹¤ÎÌ·½â
¡Ê¼Ì¿¿¡§Mugimaki¡¿PIXTA¡Ë
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï5·î22Æü¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê10±ßÄê³Û¤Ç°ú¤²¼¤²¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÁá´üÇÑ»ß¤¬ÐÙ¾å¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ïº£¸å¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸þ¤³¤¦1Ç¯¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¤òÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ160±ßÁ°¸å¤Ë²¼Íî¤«
¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¡¢4·î14Æü¸½ºß1¥ê¥Ã¥È¥ë186.5±ß¤Ç¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î·èÄêÍ×°ø¤Ï¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤È°ÙÂØ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸¶Ìý²Á³Ê¤¬1¥Ð¥ì¥ë¤¢¤¿¤ê1¥É¥ë²¼Íî¤¹¤ì¤Ð¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤êÌó0.9±ß²¼Íî¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿°ÙÂØ¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç1±ß¤Î±ß¹â¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤êÌó0.4±ß²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²Á³Ê²¼ÍîÍ×°ø¤¬Â¿¤¯¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡5·î22Æü¤«¤é1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê10±ß¤ÎÄê³Û°ú¤²¼¤²
¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë·Êµ¤¸ºÂ®¡£À½ÉÊ¼ûÍ×¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤âÄãÌÂ
£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î±ß¹â°µÎÏ
²Æ¾ì¤Ë¤«¤±¤ÆËÌÈ¾µå¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÎãÇ¯¥¬¥½¥ê¥ó¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤ë¤â¤Î¤Î¡¢É®¼Ô¤Ï¸½¾õ¤«¤é25±ßÄøÅÙ²¼Íî¤·¡¢160±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´´¶¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÏÂ¤é¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌäÂê¤Ï²Æ°Ê¹ß¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï7·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²±¡Áª¸å¤ÎÀ¯¶É¤â¶Ë¤á¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
3·î¤Ë¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨25.1±ßÊ¬¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁá´ü¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÀè½µ18Æü¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨25.1±ß¤ò7·î¤«¤éÇÑ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤ò½°±¡¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ý¿·¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤â»²±¡Áª¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÇÁá´ü¤ÎÇÑ»ß¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¡¢À¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²Æ°Ê¹ß¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÏÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤¬»²±¡Áª¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤¿¤é¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤ë
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤ÎÀÇ¼ý¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÆ»Ï©À°È÷ºâ¸»¤ä°ìÈÌºâ¸»¤Ë»È¤ï¤ì¡¢°ìÉô¤ÏÃÏÊýÆ»Ï©À°È÷Î×»þ¸òÉÕ¶â¤È¤·¤ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÂØºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÐÌý½ôÀÇ¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáµÚ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿È´ËÜÅª¤ÊÀÇÂÎ·Ï¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼«¸øÀ¯¸¢¤¬»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂåÂØºâ¸»¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¡Æ¤¤Î²áÄø¤Ç»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¼«ÂÎ¤¬¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¡ÖºÇ¤âÁá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¸þ¤³¤¦1Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤¬»²±¡Áª¤ËÉé¤±¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ãæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸øÌóÄÌ¤ê»ÃÄêÀÇÎ¨25.1±ß¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼«¸øÀ¯¸¢¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤ÇÁá´ü¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1Ç¯¸å¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¡¢Â¾¤Î¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¤é160±ßÄøÅÙ¡¢À¯¸¢¸òÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é135±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÎÏÃ¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤È²áÁÂÃÏ¤Ç¤Ï¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎSS¿ô¤Ï¡¢ºÇÀ¹´ü1996Ç¯3·îËö¤Î6Ëü0421¥«½ê¤«¤é2024Ç¯3·îËö¤Ë2Ëü7414¥«½ê¤Ø¤È·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢SS²áÁÂÃÏ¡Ê»ÔÄ®Â¼Æâ¤ÎSS¤¬3¥«½ê°Ê²¼¤Î»ÔÄ®Â¼¡Ë¤¬Á´¹ñ1718»ÔÄ®Â¼¤Î¤¦¤Á372¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
SS²áÁÂÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¶¥Áè¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê²¼Íî¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö¤ËÀ¸³è¤ò°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤Þ¤ê²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÌ·½â¤Ç¤¹¡£
»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÁá´üÇÑ»ß¤ÎÍî¤È¤··ê
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ï»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬25.1±ß¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È²¼¤¬¤ê¡¢25.1±ß¤Î²¸·Ã¤ò´Ý¡¹µý¼õ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÇ¼ý¤¬¸º¤ë°Ê¾å¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤»¤èÂåÂØºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤¬Í×µá¤¹¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÁá´üÇÑ»ß¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê²¼Íî¤È¤¤¤¦¥¢¥á¤¬Àè¤ËÍè¤Æ¡¢ÂåÂØºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦¥à¥Á¤¬¸å¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ç¹ñÌ±¤¬³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖÂåÂØºâ¸»¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡ÖÃºÁÇÀÇ¤ò³È½¼¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤é¡¢¹ñÌ±¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁýÀÇ¤«¤è¡×¤È¼ºË¾¤òÇã¤¤¡¢À¯¸¢¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àè¤Ë¸ºÀÇ¤·¤Æ¸å¤ÇÁýÀÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤ÊÀ¯¼£ºî¶È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢¹±µ×ºâ¸»¤ò¹Í¤¨¤º¡¢Â¾¤ÎÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ìÊ¬¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀÖ»ú¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±¤Ï¤½¤Î°Õ¸«¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
IMF¤Ï2·î¤ËÇ¯1ÅÙ¤ÎÂÐÆü·ÐºÑ¿³ºº¤ò½ª¤¨¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯°²½¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ºÀÇ¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄÉ²ÃºÐÆþ¤Î³ÎÊÝ¤â¤·¤¯¤ÏÂ¾Ê¬Ìî¤ÎºÐ½Ðºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¤âÆ±ÍÍ¤Î·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢³Ê²¼¤²¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°ÙÂØ°Â¡¦¹ñºÄ°Â¡¦³ô°Â¤Î¥È¥ê¥×¥ë°Â¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿»ö¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤ÊÅÒ¤±¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©À°È÷ºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤âµÊ¶Û¤Î²ÝÂê
¹±µ×Åª¤ÊÂåÂØºâ¸»¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¹Í¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¥È¥ê¥×¥ë°Â¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÌîÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÁá´üÇÑ»ß¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÀºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÐÌý½ôÀÇ¤Ï¡¢1973Ç¯¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¹ß¡Ö¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â°×¤ÊÁýÀÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢ÀÎ¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¤Î¤è¤¦¤Ê·Ñ¤®ÀÜ¤®¤À¤é¤±¤ÎÊ£»¨²ø´ñ¤ÊÂÎ·Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¥¨¥³¥«¡¼¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¡¦·ÚÌý¼è°úÀÇ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿ÀÇÂÎ·Ï¤Î¸Â³¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯°²½¤äÆ»Ï©¤ÎÏ·µà²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ»Ï©À°È÷ºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤âµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤ËÈ´ËÜÅª¤ÊÀÇÂÎ·Ï¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»²±¡Áª¤Ë¤Ï¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Â¿¾¯¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¿ÌîÅÞ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÀÇÂÎ·Ï¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆü² ·ò ¡§ ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë