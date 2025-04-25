¡¡£²£´Æü¡¢ËÌµþ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿£²£°£²£´Ç¯ÅÙÁ´¹ñ½½Âç¹Í¸Å¿·È¯¸«¤ÎÈ¯É½²ñ¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ4·î25Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤Ç24Æü¡¢2024Ç¯¤ÎÁ´¹ñ½½Âç¹Í¸Å¿·È¯¸«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆþÁª¤·¤¿È¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£­¡»ÍÀî¾Ê»ñÍÛ»Ô³Ú»ê¸©¤ÎßÂ·Ì²Ï¡Ê¤â¤¦¤±¤¤¤¬¡Ë°äÀ×·²­¢Þ¶¹¾¾ÊÂæ½£»ÔÀçµï¸©¤Î²¼Åò°äÀ×­£´Å½Í¾ÊÄêÀ¾»ÔÎ×洮¸©¤Î»û·¦°äÀ×­¤À¾Â¢¼«¼£¶èÆüÓ½Â§¡Ê¥·¥¬¥Ä¥§¡Ë»Ô¹¯ÇÏ¸©¤ÎàõÉÔºø¡Ê¥Þ¡¼¥Ö¡¼¥Ä¥ª¡Ë°äÀ×­¥¸ÐËÌ¾ÊÉð´Á»Ô²«ïø¶è¤ÎÈ×Îµ¾ë°äÀ×¡¢­¦ð¡À¾¾ÊÊõ·Ü»Ô¤Î¼þ¸¶°äÀ×¡¢­§ËÌµþ»ÔË¼»³¶è¤ÎÎ°Íþ²Ï¡Ê¤ë¤ê¤¬¡Ë°äÀ×­¨°Âµ«¾ÊÞÎÆî»Ô¤ÎÉð²¦墩¡Ê¤Ö¤ª¤¦¤È¤ó¡Ë1¹æÊè­©±ÀÆî¾Êº«ÌÀ»Ô¿¸Ç«¶è¤Î²ÏÇñ½ê°äÀ×­ª¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥«¥·¥å¥¬¥ëÃÏ¶è¥«¥·¥å¥¬¥ë»Ô¤ÎÇü¼¤»û°äÀ×¡£

¡¡ßÂ·Ì²Ï¡Ê¤â¤¦¤±¤¤¤¬¡Ë°äÀ×·²¤ÎÈ¯·¡¸½¾ì¡£¡Ê£´·î£¸Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿é­Úï¡Ë
¡¡ÊÝ¸îÍÑ¤ÎÊ¤¤¤¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿²¼Åò°äÀ×¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡»û·¦°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÅÚ´ï¡£¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡àõÉÔºø°äÀ×¤ÎÂè£²´üÈ¯·¡ºî¶È¤Ç½ÐÅÚ¤·¤¿°äÊª¡ÊÀÐÀ½ÉÊ¡¢¹üÀ½ÉÊ¡¢¶âÂ°Áõ¾þÉÊ¡¢¹ü¿Ë¡¢³êÀÐÀ½¤Î¶Ì¡¢¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡¢¥¬¥é¥¹¶Ì¤Ê¤É¡Ë¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡È×Îµ¾ë°äÀ×¤ÎÍÌ²ÈÏÑ£Í£±£·Êè¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¡¢¶â¤Ñ¤¯¤È¥È¥ë¥³ÀÐ¤ò¤Ï¤á¹þ¤ó¤ÀÁõ¾þÉÊ¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¼þ¸¶°äÀ×¡£¡Ê£²·î£²£µÆü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû°ìÇî¡Ë
¡¡Î°Íþ²Ï°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¡ÖºîºýÔö¡×¤ÎÌÃÆþ¤êÀÄÆ¼´ï·²¤È¤½¤ÎÌÃÊ¸¡£¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡Éð²¦墩£±¹æÊè¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÀÄÆ¼´ï¡£¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡²ÏÇñ½ê°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÉõÅ¥¡Ê½ñÊª¤ÎÉõ°õ¤ËÍÑ¤¤¤¿Ç´ÅÚ¡Ë¡£¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡Çü¼¤»û°äÀ×¤Î±ó·Ê¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡ßÂ·Ì²Ï¡Ê¤â¤¦¤±¤¤¤¬¡Ë°äÀ×·²¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿Æ°Êª²½ÀÐ¤Î°ìÉô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡ßÂ·Ì²Ï¡Ê¤â¤¦¤±¤¤¤¬¡Ë°äÀ×·²¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÀÐ´ï¤Î°ìÉô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡²¼Åò°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿´ïÊª¡£¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡»Í¤Ä¤Î¿·ÀÐ´ïÊ¸²½¤ÎÃÊ³¬¤ò¤¿¤É¤ì¤ë²¼Åò°äÀ×¤ÎÈ¯·¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡»û·¦°äÀ×¤ÎÈ¯·¡¥¨¥ê¥¢¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡»û·¦°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÅÚ´ï¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡àõÉÔºø¡Ê¥Þ¡¼¥Ö¡¼¥Ä¥ª¡Ë°äÀ×¤ÎÂè£±´üÈ¯·¡ºî¶È¤Ç½ÐÅÚ¤·¤¿°äÊª¡Ê¹üÀ½ÉÊ¤ÈÀÐ´ï¡Ë¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡àõÉÔºø¡Ê¥Þ¡¼¥Ö¡¼¥Ä¥ª¡Ë°äÀ×¤ÎÃÊ³¬ÅªÈ¯·¡¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡È×Îµ¾ë°äÀ×¤Î²¦²ÈÓÜ¡Ê¤ª¤¦¤«¤·¡Ë£È£±£¶¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÅÚ´ï¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡È×Îµ¾ë°äÀ×¤ÎÍÌ²ÈÏÑ£Í£±£·Êè¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿Æ¼ÂÓ鋬ë¸·Á´ï¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¼þ¸¶°äÀ×¤Î²¦²ÈÓÜ£±¹æ·úÃÛ°ä¹½¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¼þ¸¶°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¹Ã¹ü¤È¼Ì¤·¡£¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡Î°Íþ²Ï°äÀ×¤Î³°¾ëÊÉ¤È³°¾ë¹è¤ÎËÌÉô¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡Î°Íþ²Ï°äÀ×¤Î£Í£²£´£°£±Êè¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÇÏ·¥¾þ¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡Éð²¦墩£±¹æÊè¤ÎÈ¯·¡¸½¾ì¡£¡Ê£²£°£²£´Ç¯£´·î£±£µÆü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«ÇîÞ¾¡Ë
¡¡Éð²¦墩£±¹æÊè¤ÎÌÚ´½¼¼¤ÎÇÛÃÖ¡Ê¼þÊÕ¤ÎÈÄ¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿¸å¡Ë¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡²ÏÇñ½ê°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿Âç·¿ÌÚÂ¤·úÃÛ°äÀ×¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡²ÏÇñ½ê°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿Ç¯ÂåÆþ¤ê¤ÎÌÚ´Ê¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡Çü¼¤»û°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÀÐ¹ÑÂçÊ©´é¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡Çü¼¤»û°äÀ×£±¹æ·úÃÛ¤ÎÈ¯·¡¸½¾ì¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë