楽天モバイルは、「iPhone 15」シリーズを値下げした。あわせて、MNP契約で「Rakuten最強プラン」を契約すると2万ポイントを還元し、さらに本体代金を2万円割引するキャンペーンを開始した。楽天回線を初めて申し込む場合に適用可能で、1人につき1回まで。

たとえば、「iPhone 15」の128GBは本体代金が13万1800円から11万2800円に値下げされ、ポイント還元と本体割引で実質価格は7万2800円となる。「iPhone 15 Pro Max」は、256GBモデルが21万800円→19万3400円に値下げされ、キャンペーンにより実質15万3400円となる。

製品名 ストレージ 改定前 改定後 ポイント還元 割引 実質価格 iPhone 15 Pro Max 1TB 27万6800円 25万0100円 2万pt ▲2万円 21万0100円 iPhone 15 Pro Max 512GB 24万4800円 22万3700円 18万3700円 iPhone 15 Pro Max 256GB 21万0800円 19万3400円 15万3400円 iPhone 15 Pro 1TB 25万9800円 24万1700円 20万1700円 iPhone 15 Pro 512GB 22万5800円 20万9300円 16万9300円 iPhone 15 Pro 256GB 19万2800円 17万8000円 13万8000円 iPhone 15 128GB 17万4700円 16万3400円 12万3400円 iPhone 15 Plus 512GB 20万4800円 18万7700円 14万7700円 iPhone 15 Plus 256GB 16万7800円 16万3400円 12万3400円 iPhone 15 Plus 128GB 14万6800円 14万0600円 10万0600円 iPhone 15 512GB 18万7800円 15万8600円 11万8600円 iPhone 15 256GB 15万3800円 12万9600円 8万9600円 iPhone 15 128GB 13万1800円 11万2800円 7万2800円