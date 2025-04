累計20万枚を超える人気コンピレーション『コーヒー・ブレイク』シリーズが、約3年ぶりに復活。今回はシリーズ初となる“アーティスト特集”として、ジャズピアノの巨匠ビル・エヴァンスをフィーチャーした新作『BILL EVANS BLEND』がリリースされる。ビル・エヴァンスは、日本でも圧倒的な人気を誇るジャズピアニスト。同作は、ビル・エヴァンスの膨大な録音の中からユニバーサル ミュージックが誇る名作群を厳選し、新たに編成したコンピレーションアルバムとなっている。

ジャズ史に残る名作『ワルツ・フォー・デビイ』から、初めてビル・エヴァンスがエレクトリックピアノを導入した多重録音アルバム『フロム・レフト・トゥ・ライト』に至るまで、時代を超えて愛される全16曲を収録。単なる“ベスト盤”を超えた、コーヒーとともに寄り添うリラックスタイムを提供する作品に仕上がっている。■収録曲01. ワルツ・フォー・デビイ(テイク2) Waltz For Debby (Take 2) / AL『ワルツ・フォー・デビイ』02. スパルタカス 愛のテーマ Love Theme from "Spartacus" / AL『ホワッツ・ニュー』03. ナーディス Nardis / AL『モントルー・ジャズ・フェスティヴァルのビル・エヴァンス』04. 枯葉(テイク1/ステレオ) Autumn Leaves (Take 1 / Stereo) / AL『ポートレイト・イン・ジャズ』05. あなたと夜と音楽と You and the Night and the Music / AL『インタープレイ』06. ソワレ You and the Night and the Music / AL『フロム・レフト・トゥ・ライト』07. イスラエル Israel / AL『エクスプロレイションズ』08. ヒアズ・ザット・レイニー・デイ Here's That Rainy Day / AL『アローン』09. ララバイ・フォー・ヘレン Lullaby For Helene / AL『フロム・レフト・トゥ・ライト』10. いつか王子様が Someday My Prince Will Come / AL『モントルー・ジャズ・フェスティヴァルのビル・エヴァンス』11. ビューティフル・ラヴ(テイク2) Beautiful Love (Take 2) / AL『エクスプロレイションズ』12. ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ When I Fall in Love / AL『ポートレイト・イン・ジャズ』13. ア・タイム・フォー・ラヴ A Time For Love / AL『アローン』14. 星に願いを When You Wish Upon a Star / AL『インタープレイ』15. これからの人生 What Are You Doing The Rest Of Your Life? / AL『フロム・レフト・トゥ・ライト』16. マイ・フーリッシュ・ハート My Foolish Heart / AL『ワルツ・フォー・デビイ』