10月11日、12日、13日の3連休に東京 お台場地区 海の森公園にて開催される音楽フェスティバル『TOKYO ISLAND 2025』の、第1弾出演アーティストが発表された。

(関連:鹿野淳が新フェス『TOKYO ISLAND』を語る 「“ポスト音楽フェスティバル”へ移行する時代が来た」)

今回発表されたのは、10月11日にSCANDAL、ストレイテナー、SOIL&"PIMP"SESSIONS、Nothing's Carved In Stone、HumpBack。10月12日に打首獄門同好会、ORANGE RANGE、氣志團、四星球、Fear, and Loathing in Las Vegas。10月13日に、androp、おいしくるメロンパン、Tele、にしな、flumpoolの計15組。今後も出演アーティスト告知は行われるとのことだ。

また、あわせてチケット先着受付も開始。入場券3日券/2日券/1日券に加え、宿泊キャンプ券をイープラスとチケットぴあにて受付中。小学生以下の児童は保護者同伴のもと、保護者1名につき1名まで入場無料になる。キャンプ券を持っていれば、公演期間中、1泊でも2泊でも宿泊が可能となっており、キャンプ利用者にしか体験できない、ヨガや怪談などのコンテンツも用意されている。

さらに、日帰りの場合にもデイキャンプエリア(有料:焚火/炊事可)またはシートエリア、テントタープエリア(無料)も用意。詳細は後日発表される。

加えて、5月3日、4日、5日、6日の4日間で開催される『VIVA LA ROCK 2025』にて、『TOKYO ISLAND』のブースが出店。当日ブースにて『TOKYO ISLAND』のチケットを購入すると、もれなくオフィシャルグッズが配布される。また、缶バッジ作り体験もできる。

<『TOKYO ISLAND』キャプテン 鹿野 淳によるメッセージ>

東京湾に浮かぶ「海の森公園」にて開催する野外フェスTOKYO ISLAND 2025、第一弾出演アーティストを発表します!秋の過ごしやすい快適なフェスに、これだけの素晴らしい、バラエティに富んだ熱いアーティストが集結してくれます。今から身が引き締まる想いが爆発して花火となって飛び散りそうな勢いでいますが、兎にも角にも最高のアーティスト、バンド、音楽が今年もTOKYO ISLANDに集まってくれます。

お台場から車で15分以内。東京ドーム13個分、東京ディズニーランド丸々一個分の、自然に溢れた巨大エリアとして新たに誕生した海の森公園。東京都全体の自然を守り育てるコンセプトの「埋め立て島」にて2022年から3度の開催を続けてきました。実は今までは公園が開園する前、つまり本来は誰も足を踏み入れることのできない電気も水も通っていない公園建設中の場所にて、公園の未来の在り方を東京都と共に模索しながら開催し続けてきたのですが、この3月に遂に海の森公園は開園しました!!これからは完成された自然に溢れた素敵な公園にて、解放感あふれる快適なフェスとして開催することになります。

TOKYO ISLANDは最高のライヴ、音楽を最高の音響と共に楽しむフェスです。そして最高の環境の中でライヴ以外にも沢山のワークショップ、フェス飯、花火、キャンプ&アウトドアを楽しみまくるフェスです。会場内に潜んでいる沢山の恐竜を求めて探検したり、みんながティラノサウルスになって会場を散歩したり、ライヴ直後の夜には名曲に合わせて打ち上がる花火のドラマティックな感動に浸ったり、キャンプタイムには焚き火やバーベキューを楽しんだり、ヨガや怪談!?をおこなったり、とにかく「楽しいと驚きと繋がり」を山ほど公園に集めて音楽と共に至福を味わうフェスです。勿論、ライヴもとことん身体と心で堪能してもらう環境を整えています。

ちなみに5月3日から6日まで開催する兄弟フェスである「VIVA LA ROCK 2025」の屋外エリアVIVA LA GARDENにてブース展開をしています。缶バッジを一緒に作ったり、今回の告知と共に発売を開始したチケットの販売も行いますので、お気軽に遊びに来てください。それでは、東京でもっとも大きな音で、大きな会場で、大きな心で心おきなく楽しむ野外フェス「TOKYO ISLAND2025」。極めて便利な非日常空間にて、秋にお待ちしています!

鹿野淳(TOKYO ISLANDキャプテン)

(文=リアルサウンド編集部)