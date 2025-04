Metaが、VR/AR部門であるReality LabsのOculus Studiosに含まれる一部スタジオの従業員数十名をレイオフしたと報じられました。Metaの広報担当者は「いくつかのチームで、チーム規模に影響を与える構造と役割の変更が行われている」と認めています。Meta is laying off employees in Reality Labs | The VergeMeta Lays Off Over 100 Employees Across Reality Labs Unit - Bloomberg

Reality LabsはMetaのVR/AR部門で、ソフトウェアとハードウェアの開発を行っています。このReality Labsの一部で、MetaのQuest向けのVR/ARコンテンツを開発するのが「Oculus Studios」で、数十名の従業員がレイオフの対象になったと報じられています。このレイオフは、Metaで2025年1月から2月にかけて行われた5%の従業員を削減する計画が実施された後に行われたとのこと。Metaが「パフォーマンスの低い従業員5%を削減」する方針 - GIGAZINEそして、VRフィットネスアプリ「Supernatural」の開発チームは2025年4月25日に、業務効率化の一環で「非常に優秀なチームメンバーの一部が退職する」ことを発表し、Supernaturalで用意されるワークアウトのリリース頻度も低下することを明らかにしました。Supernaturalを開発するゲームスタジオのWithinは、Oculus Studiosに属しています。Metaの広報担当者であるトレイシー・クレイトン氏はIT系ニュースサイトのThe Vergeに対し、「Oculus Studios内の一部のチームでは、組織構造と役割の変更が行われており、チーム規模に影響が出ています。これらの変更は、スタジオが成長を続ける視聴者層に向けた将来の複合現実体験をより効率的に開発できるよう支援すると同時に、今日の人々に優れたコンテンツを提供し続けることを目的としています」とコメントしています。経済メディアのBloombergは、「レイオフされたMetaの従業員については、Meta社内で新たな役職に応募する資格が与えられている」と報じています。The Vergeはまた、「ハードウェア事業に携わっていた一部従業員」も解雇されたと伝えていますが、クレイトン氏はこれについてコメントを控えました。なお、記事作成時点でOculus Studiosに含まれるゲームスタジオと代表作は以下の通り。・Beat Games:「Beat Saber」・Camoufraj:「Marvel's Iron Man VR」「Batman: Arkham Shadow」・Within:「Supernatural」・Sanzaru Games:「Asgard's Wrath 2」・BigBox VR:「ポピュレーション: ワン」・Downpour Interactive:「Onward」・Armature Studio:「バイオハザード4(VR)」・Twisted Pixel:「Wilson's Heart」