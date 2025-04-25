The Birthday、9月開催＜Quattro×Quattro Tour’25＞日程＆ゲスト5組を発表
The Birthdayが9月から開催するツアー＜Quattro×Quattro Tour’25＞のスケジュール詳細と各ゲストアーティストが決定した。
本ツアーでは、各会場ごとにThe Birthdayと所縁のあるフラワーカンパニーズ、TAYLOW (the原爆オナニーズ)、SIX LOUNGE、SCOOBIE DO、BRAHMANらをゲストに迎える。
また、今週末行われる＜ARABAKI ROCK FEST 25＞では4月27日にSession Guestに北村匠海（DISH//）を迎えて「ARAHABAKI」ステージに出演。2024年の＜オハラブレイク＞に続いて2度目の顔合わせとなるセッションが実現する形だ。こちらもお見逃しなく。
■＜Quattro×Quattro Tour’25＞
日時：9月10日（水） Open 18:00 / Start 19:00
会場：名古屋CLUB QUATTRO
Guest :フラワーカンパニーズ/TAYLOW (the原爆オナニーズ)
info.：JAILHOUSE TEL : 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/
日時：9月11日（木）Open 18:00 / Start 19:00
会場：梅田CLUB QUATTRO
Guest :SIX LOUNGE
info. YUMEBANCHI(大阪) TEL : 06-6341-3525 平日12:00〜17:00 ・ 土日祝 https://www.yumebanchi.jp/
日時：9月13日（土）Open 17:00 / Start 18:00
会場：広島CLUB QUATTRO
Guest : SCOOBIE DO
info. YUMEBANCHI(広島) TEL： 082-249-3571 平日12:00〜17:00 ・ 土日祝 https://www.yumebanchi.jp/
日時：9月19日（金）Open 18:00 / Start 19:00
会場：渋谷CLUB QUATTRO
Guest : BRAHMAN
info. SMASH TEL: 03-3444-6751 https://smash-jpn.com/
★チケット料金(スタンディング)：6,600円
※税込 ※ドリンク代別\600
※お一人様、2枚まで(広島のみ4枚まで)
※⼩学⽣以下、保護者同伴の場合のみ⼊場無料
チケット保有の保護者1名につきお⼦様1名まで
※チケット一般発売日：後日発表
■＜ARABAKI ROCK FEST.25＞出演情報
会場:国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
オフィシャルサイト:https://arabaki.com/
■The Birthday（クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ）
Session Guest 北村匠海（DISH//）
4月27日（日）17：10〜 ARAHABAKI
■クハラカズユキ
百々和宏と69ers （4月26日（土）16：30〜 東北ライブハウス大作戦ステージ）
SION’S SQUAD（4月27日（日）14：45〜 TSUGARU）
■フジイケンジ
山中さわおステージにGuest出演（4月27日(日)13：50〜 ARAHABAKI）
関連リンク
◆The Birthday レーベルサイト