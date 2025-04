リリース情報



オリジナルアルバム『FAM』2025年6月11日(水)発売◆初回限定盤A ※三方背スリーブ仕様[CD+Blu-ray] OVCT-19007 / [CD+DVD] OVCT-19008 \3,960(税込)・CD:13曲「because」「Rock this Party」「ワンアンドオンリー」(新曲)他、後日詳細発表・Blu-ray / DVD「Rock this Party」Music Video「ワンアンドオンリー」Music Videoバラエティ映像inハワイ(タイトル仮)Behind Movie of Hawaii・封入特典60P スペシャルフォトブックver. Aオリジナルトレーディングカードver. A(集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入)※両面ソロ絵柄:片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ組み合わせ:〆監勝利&猪俣周杜菊池風磨&橋本将生松島聡&篠塚大輝せ西拓人&原嘉孝・シリアルコード入りプレイリストカード・スペシャル企画応募用シリアルコード◆初回限定盤B ※三方背スリーブ仕様[CD+Blu-ray] OVCT-19009/ [CD+DVD] OVCT-19010 \3,960(税込)・CD:13曲「because」「Rock this Party」「ワンアンドオンリー」(新曲)他、後日詳細発表・Blu-ray / DVDtimelesz project Behind The Scene -FINAL-「Rock this Party」Dance VideoMaking Document Movie of 「FAM」◆通常盤 [2CD] OVCT-11002/3 \3,300(税込)・CD(Disc1)13曲「because」「Rock this Party」「ワンアンドオンリー」(新曲)他、後日詳細発表・CD(Disc2)M1.革命のDancin’ nightM2.SWEETM3.New phaseM4. Anthem -episode1-M5.タイトル未定・封入特典24P 歌詞ブックレットオリジナルトレーディングカードver. C(集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入)※両面ソロ絵柄:片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ組み合わせ:〆監勝利&猪俣周杜菊池風磨&橋本将生松島聡&篠塚大輝せ西拓人&原嘉孝・シリアルコード入りプレイリストカード・スペシャル企画応募用シリアルコード予約購入先着特典:・FAMオリジナルステッカーシートver. B(A4サイズ)予約購入先着特典:・FAMオリジナルステッカーシートver. A(A4サイズ)予約購入先着特典・FAMペア絵柄アナザージャケット4種セットペア Ш監勝利&猪俣周杜ペア◆У特喇磨&橋本将生ペア:松島聡&篠塚大輝ペアぁЩ西拓人&原嘉孝◆UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ※数量生産限定/三方背スリーブ仕様[CD+グッズ] D2CJ-8175 \4,378(税込)・CD「because」「Rock this Party」「ワンアンドオンリー」(新曲)他、後日詳細発表・封入特典60P スペシャルフォトブックver. Dオリジナルトレーディングカードver. D(集合1種+両面ソロ絵柄2種ランダム封入)※両面ソロ絵柄:片面ずつメンバーソロの写真が印刷されたトレカ組み合わせ:〆監勝利&猪俣周杜菊池風磨&橋本将生松島聡&篠塚大輝せ西拓人&原嘉孝・シリアルコード入りプレイリストカード・スペシャル企画応募用シリアルコード・グッズ:動画も見れちゃう!? FAM×TAMオリジナルキーホールダー(本体:W86×H54mm 厚み4mm、金具:約45mm)※スマートフォンをかざすと、期間限定でここでしか観られないスペシャル映像が視聴できるキーホルダーです。※ストリーミング映像内容 / 視聴期間:詳細後日発表◆FAM購入スペシャル企画キャンペーン『FAM』全形態に封入される「スペシャル企画応募用シリアルコード」で各コースにご応募いただけます。 ・大規模ファンミーティング「<imelesz SUPER FAMeeting〜また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高の 時間だった。だから夏の終わりも一緒にいようよ。唯一無二のレイトサマーParty!残暑の花火もいいんじゃない?〜>関東会場 9月15日(月・祝)「千葉ZOZOマリンスタジアム」関西会場9月23日(火・祝)「大阪万博記念 公園」合わせて約5万名様をご招待・ミート&グリート<We’re timelesz ミート&グリート episode 1><We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode1 FAM>該当会場に、計700名様(各会場100名様)をご招待詳細はOver The Top オフィシャルサイトをご確認ください。https://ovtp.jp/9115401