¡ÖÆüËÜ½é¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÃË¡×º´¡¹ÌÚ¿Ô¡¢£¶¡¦£±£¹£×£Â£Ï²¦¼Ô¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Î¡¼¥Þ¥óJr.¤ËÄ©Àï¡¡£³·îÅÏÊÆ¤Ç¡ÈÄ©Àï¾õ¡ÉÄ¾ÃÌÈ½¤¬À®½¢
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé£²°Ì¤Îº´¡¹ÌÚ¿Ô¡Ê£²£³¡Ë¡áÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡á¤¬À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££¶·î£±£¹Æü¤ËÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó£Ê£ò¡¥¡Ê£²£´¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤Ç¤ÏÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ£±£¹£¸£¹Ç¯£±£²·î¤ÎÈøºêÉÙ»ÎÍº°ÊÍè£³£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ç¡¢Â×´§¤¹¤ì¤ÐÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÀïÀÓ¤Ï£±£¹¾¡¡Ê£±£·£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ£±Ê¬¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó£Ê£ò¡¥¤Ï£²£·¾¡¡Ê£²£±£Ë£Ï¡Ë£±Ìµ¸ú»î¹ç¡£Æ±¶½¹Ô¤Ï¡¢£Ì£å£í£é£î£ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï£±·î£²£´Æü¤Ëºä°æ¾Íµª¡Ê²£ÉÍ¸÷¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¸å¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÀ¤³¦Ä©Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë£³·îËö¤Ë¤ÏÅÏÊÆ¤·¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸½ÃÏ»ë»¡¤·¤¿¡££Ë£Ï¾¡Íø¤ÇÆ±²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿¥Î¡¼¥Þ¥ó£Ê£ò¡¥¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½éÂÐÌÌ¤·¡¢´Á»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÄ©Àï¾õ¡×¤ò¼êÅÏ¤·¤ÆÂÐÀï¤òÄ¾ÃÌÈ½¡£±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº´¡¹ÌÚ¿Ô¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤Î¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÃË¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÎÂç¤Ê²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¤³¤ÎÆüÉÕ¤ÇÊÖ¾å¤·¤¿ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¡¢Æ±µé£¸°Ì¤ÎÅÄÃæ¶õ¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬£´°Ì¤Î¾®ÈªÉðÂº¡Ê¥À¥Ã¥·¥åÅìÊÝ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£É£Â£ÆÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¡¢Æ±µé£±°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¢¥é¥Í¥¿¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬¡¢£²°Ì¤Î¥¿¥Î¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¦¥·¥à¥·¡¼¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈÀï¤¦¡£