ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 沙河ダムにキガシラセキレイの姿 北京市 沙河ダムにキガシラセキレイの姿 北京市 沙河ダムにキガシラセキレイの姿 北京市 2025年4月25日 12時6分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友） 【新華社北京4月25日】中国北京市昌平区の沙河ダムにこのほど、キガシラセキレイが姿を現した。２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友） リンクをコピーする みんなの感想は？