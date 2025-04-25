２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）

　【新華社北京4月25日】中国北京市昌平区の沙河ダムにこのほど、キガシラセキレイが姿を現した。

２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）
２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）
２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）
２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）
２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）
２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）
２２日、北京市昌平区の沙河ダムで撮影したキガシラセキレイ。（北京＝新華社配信／郭連友）