キアヌ・リーブス主演『ジョン・ウィック』シリーズ初となるスピンオフ映画『バレリーナ:The World of John Wick』より、キャラクターポスターが米公開された。オリジナルシリーズを踏襲しながらも、新たな世界観を感じさせるビジュアルだ。

『バレリーナ』は、シリーズ第3作『ジョン・ウィック:パラベラム』(2019)と第4作『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023)の間を描く物語。裏社会に轟く伝説の殺し屋ジョン・ウィックを生み出した組織で殺しのテクニックを磨いたイヴ(アナ・デ・アルマス)は、幼い頃に殺された父親の復讐に立ち上がる。しかし、裏社会の掟を破った彼女の前にジョン・ウィックが現れる。

すでにしているディザービジュアルと同様、ポスターのメインカラーもビビッドなピンクと紫のグラデーションで、妖しさと激しさを醸し出している。アルマス演じるは、シャイニーなドレス姿ながらも、深く入ったスリットと左上のタトゥー、タイトにひっつめたヘアスタイルから気迫が満ち溢れている。一方、リーブス演じるジョン・ウィックのトレードマークである長髪とダークカラーのスーツには安心感さえ抱くほどだ。

Get a good look at the new character posters for . Be seeing you in theaters June 6.