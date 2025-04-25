timelesz、新体制初ファンミーティング決定 2都市で開催・ミート＆グリートも実施
【モデルプレス＝2025/04/25】timelesz（タイムレス）がアルバム「FAM」（6月11日）の発売を記念し、新体制初となる大規模ファンミーティングおよびミート＆グリートを開催することを発表した。
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
timelesz新体制初となる大規模ファンミーティング「timelesz SUPER FAMeeting〜また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高の時間だった。だから夏の終わりも一緒にいようよ。唯一無二のレイトサマーParty！残暑の花火もいいんじゃない？〜」、およびミート＆グリート「We’re timelesz ミート＆グリート episode 1」が開催される。
アルバムの購入・応募の中から抽選で、ファンミーティングは関東会場「千葉ZOZOマリンスタジアム」（9月15日）、関西会場「大阪万博記念公園」（9月23日）、合わせて約5万人が招待。ミート＆グリートは、新体制となり初のtimeleszアリーナツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」の該当会場にて、計700人（各会場100人）が招待される。（modelpress編集部）
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◆timelesz、新体制初ファンミーティング決定
timelesz新体制初となる大規模ファンミーティング「timelesz SUPER FAMeeting〜また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高の時間だった。だから夏の終わりも一緒にいようよ。唯一無二のレイトサマーParty！残暑の花火もいいんじゃない？〜」、およびミート＆グリート「We’re timelesz ミート＆グリート episode 1」が開催される。
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