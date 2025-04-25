櫻坂46 四期生、初ライブ『First Showcase』開催決定 新たな集合写真も公開【公演詳細】
櫻坂46の新メンバーとして加入した四期生9人による初めてのライブイベント「櫻坂46 四期生『First Showcase』」が、6月12日に有明アリーナで開催することが決定し、ファンクラブ先行受付もスタートした。
【動画】櫻坂46、四期生9人のティザームービー
さらに、四期生の新たな集合写真も、櫻坂46 四期生『First Showcase』特設サイトにて公開された。
2024年の8月、「君ガ咲ク。」というキャッチコピーで始まった新メンバーオーディションから、研修期間を経て9人が合格。きのう24日に最後のメンバーがYouTubeチャンネル「櫻坂チャンネル」にて発表され、9人全員が出そろった。
■公演情報
櫻坂46 四期生「First Showcase」
【出演】
櫻坂46 四期生
MEMBER：浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実
【日程】
2025年6月12日(木) 開場 17:00 ／開演 18:30
【会場】
有明アリーナ
【動画】櫻坂46、四期生9人のティザームービー
さらに、四期生の新たな集合写真も、櫻坂46 四期生『First Showcase』特設サイトにて公開された。
2024年の8月、「君ガ咲ク。」というキャッチコピーで始まった新メンバーオーディションから、研修期間を経て9人が合格。きのう24日に最後のメンバーがYouTubeチャンネル「櫻坂チャンネル」にて発表され、9人全員が出そろった。
■公演情報
櫻坂46 四期生「First Showcase」
【出演】
櫻坂46 四期生
MEMBER：浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実
【日程】
2025年6月12日(木) 開場 17:00 ／開演 18:30
【会場】
有明アリーナ