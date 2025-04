◆Netflix5月配信ラインナップ解禁

【モデルプレス=2025/04/25】Netflixの5月の配信ラインナップが解禁され、『月の満ち欠け』『サンセット・サンライズ』などの配信が決定した。5月は、人気コミックを新たに英語版実写ドラマ化した『賭ケグルイ Bet』や短編“大人SFアニメ”アンソロジー『ラブ、デス&ロボット:シリーズ4』、イ・ジェウク、チョ・ボア出演の時代劇ラブロマンス『呑金/タングム』などシリーズ作品をはじめ、人気ホラーシリーズ最新作『フィアー・ストリート:プロムクイーン』、韓国SFロマンスアニメ『あの星に君がいる』など新作映画も続々配信。さらにスペシャルパフォーマンスや独占発表を行ったグローバルライブイベント『Netflix Tudum 2025』も配信する。(modelpress編集部)

◆NETFLIX シリーズ

◆NETFLIX 映画

◆NETFLIX アンスクリプテッド

◆NETFLIX ドキュメンタリー

◆NETFLIX ライブイベント

◆注目の配信作品

・賭ケグルイ Bet5月15日独占配信人気コミック「賭ケグルイ」が新たに英語版実写ドラマ化。ギャンブルで順列が決まる私立学園に謎めいた過去を持つ1人の転校生が現れる。・ラブ、デス&ロボット:シリーズ45月15日独占配信エミー賞受賞の短編“大人SFアニメ”アンソロジーがシーズン4へ。MrBeastやレッド・ホット・チリ・ペッパーズのエピソードも登場。・サンキュー、ネクスト!:シーズン25月15日独占配信トルコ発の人気ラブコメディがシーズン2へ。若手弁護士レイラとジェムの交際は順調に見えて戸惑いばかり。恋愛は仕事よりも難しい?・隠し味にはロマンス5月12日独占配信カン・ハヌル、コ・ミンシ共演のグルメロマンス。レシピに命をかける御曹司ハン・ボムウは買収しようと小さな食堂のシェフのモ・ヨンジュと出会うが…。・呑金/タングム5月16日独占配信イ・ジェウク、チョ・ボア出演の時代劇ラブロマンス。消息不明の跡取り息子ホンランを探す義姉ジェイ。12年後、記憶を失ったホンランが突如姿を現す。・未知のソウル5月24日独占配信パク・ボヨン、パク・ジニョン(GOT7)共演の成長ロマンスドラマ。顔以外はすべてが違う双子の姉妹ユ・ミジとユ・ミレは、本当の愛と自分を探して成長していく。・セイレーンの誘惑5月22日独占配信ジュリアン・ムーア、メーガン・フェイヒーら出演のダークコメディ。社交界の著名人ミカエラと妹の関係を怪しんだデヴォンは豪邸でその答えを探すが…。・特別捜査部Q5月29日独占配信デンマークの人気ミステリー「特捜部Q」を新たにドラマ化。無骨だが凄腕の警部カール・マークは、捜査班を率いて不可解な未解決事件に挑む。・フォー・シーズンズ5月1日独占配信ティナ・フェイ、スティーブ・カレル出演のヒューマンコメディ!長年友人だった3組の夫婦だが1組が離婚したことで恒例の旅行が複雑に…。・君との永遠5月8日独占配信名作小説が新たにドラマ化。久しぶりに再会した幼なじみのキーシャとジャスティンは人生を変える初恋と苦悩に葛藤することになる。・レガード:汚しき遺産5月16日独占配信スペイン発のヒューマンドラマ。重病を患ったフェデリコは、子供たちが自身の巨大企業を脅かす策略を狙っていると知り、守り抜く決意をする。・Tyler Perry's She The People5月22日独占配信注目の政治コメディ。ミシシッピ州初の黒人副知事となったアントワネットだが、暴走しがちな家族と横柄な知事の下で奮闘することに?・忘れても、憶えてる5月23日独占配信台湾発のヒューマンコメディ。老いた父の面倒を見ながら、スタンダップ・コメディアンを目指す既婚女性チェン・レレは果敢な一歩を踏み出すことに。・マッド・ユニコーン5月29日独占配信タイ発のヒューマンドラマ。成功を目指して新たな宅配サービスを起業した青年。その事業が彼にもたらしたのは様々なチャンスと強大な敵だった。・フィアー・ストリート:プロムクイーン5月23日独占配信人気ホラーシリーズ最新作。1988年、シェイディサイド高校のプロム・クイーンを争う女子生徒たちが次々に失踪。候補者のロリも恐怖に巻き込まれていく。・あの星に君がいるCOMING SOON注目の韓国SFロマンスアニメ。火星探査プロジェクトのメンバーに選ばれた宇宙飛行士ナニョンは、1度出会ったミュージシャンのジェイと最も遠い遠距離恋愛に落ちる。・ロストブレット35月7日独占配信フランス発の人気アクション映画3部作最終章。復讐に燃える天才整備士リノは、執念で宿敵アレスキを見つけ出し、対決の時を迎える。・オフトラック 〜人生まだまだ迷走中〜5月23日独占配信スウェーデン発の人気コメディ続編。リサとダニエルの姉弟は、新たな自転車レースに向けて準備を進めるが、そこには波乱万丈の日々が待っていた。・マンジャーレ!〜ノンナのレストランへようこそ〜5月9日独占配信心温まるヒューマンコメディ。亡き母を偲び、ジョーはすべてを賭けて地元のおばあちゃんたちをシェフとするイタリア料理店をオープンすることに。・ヴューダ・ネグラ:黒蜘蛛の企み5月30日独占配信スペイン発の実話に基づくスリラー。殺人事件が発生し、市警殺人課は捜査を開始するが、容疑者となったのは被害者の穏やかな若き妻マヘだった。・悪魔の計略 〜デビルズ・プラン〜:シーズン25月6日独占配信人気のサバイバルリアリティショーがシーズン2へ。新たな14人の参加者たちが廃墟となった修道院に集まり、究極の頭脳ゲームに挑む。・アメリカン・マンハント:オサマ・ビンラディン5月14日独占配信貴重な映像やCIA関係者へのインタビューを通してオサマ・ビンラディン追跡劇の全貌をたどる緊迫のドキュメンタリーシリーズ。・サンダーバーズ:空軍エリート部隊に迫る5月23日独占配信米空軍に所属する人気アクロバットチーム“サンダーバーズ”の精鋭パイロットたちに迫るドキュメンタリー。・Netflix Tudum 20256月1日独占配信多数の豪華ゲストと共に、お気に入りのNetflixシリーズやNetflix映画の魅力を堪能できるグローバルライブイベント。スペシャルパフォーマンスや独占発表など、盛りだくさんの内容で届ける。・サンセット・サンライズ5月17日 見放題独占配信菅田将暉主演、脚本・宮藤官九郎のヒューマンコメディ。東京から宮城県南三陸に移住したサラリーマンを描く。・月の満ち欠け5月27日配信大泉洋、有村架純、目黒蓮ら出演のラブストーリー。妻子を失った男性に起こる時空を超えた愛を描く。・コカイン・ベア5月1日配信実在の事件を基にしたパニックアドベンチャー。コカインを大量摂取したクマが巻き起こす騒動を描く。・イコライザー THE FINAL5月10日配信D・ワシントン主演のアクションシリーズ最終章。負傷して静かな田舎町に暮らすマッコールに迫る危機を描く。・パリピ芸人、ロシアへ行く5月10日配信驚きの実話を基にしたドタバタコメディ。家庭の危機に直面するコメディアンに起こるトラブルを描く。・ベッキー、キレる5月24日配信話題を呼んだバイオレンススリラー続編。愛犬を奪われたベッキーは自身のスキルを発動し、戦いを挑む。【Not Sponsored 記事】