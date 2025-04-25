スポーツスターEX 10x25D CF

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　「BCNランキング」2025年3月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　スポーツスターEX 10x25D CF

スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）

2位　PENTAX タンクローR 8X21 UCF R

タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）

3位　Do・Nature 7X18

STV-B07B（ケンコー・トキナー）

4位　Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック

Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）

5位　スポーツスターEX 8x25D CF

スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）

6位　コールマン M10X21 シルバー

コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）

7位　コールマン M8X21 ブラック

コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）

8位　PROSTAFF P7 8x30

PROSTAFF P7 8x30（ニコンビジョン）

9位　Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド

Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）

10位　Pliant 3X25 スリム シルバー

Pliant 3X25 スリム　シルバー（ケンコー・トキナー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。