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いよいよゴールデンウイークが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】4月26日～5月6日はどこが混む？　NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：5月3日・5月4日
□上り：5月3日・5月4日・5月5日
と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑤】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・川口JCT→久喜白岡JCT　岩槻IC付近　10キロ
・久喜IC→館林IC　羽生PA付近　10キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・三郷IC→柏IC　柏IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　20キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10km

□中央自動車道
〈下り〉
・稲城IC→八王子IC　日野BS付近　10キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」4月26日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像⑥⑦】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸道路
〈下り〉
・刈谷SIC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　25キロ

□東名阪自動車道
・鈴鹿IC→亀山PA　亀山PASIC　10キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・栗東IC→大津IC　大津IC付近　名神高速から　15キロ
・信楽IC→大津IC　大津IC付近　新名神高速から　15キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　京滋バイパスから　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近　第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪神高速道路
〈下り〉
・武庫川IC→京橋IC　京橋西合流付近　15キロ

「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑧】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・佐野藤岡IC→羽生IC　羽生PA付近　10キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷和原IC→流山IC　柏IC付近　10キロ
〈下り〉
・三郷JCT→柏IC　柏IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・宮野木JCT→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　15キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　15キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　20キロ
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ
〈下り〉
・アクアTN付近　首都高湾岸線(西行き)　17キロ
　　　　　　　　 首都高湾岸線(東行き)　12キロ

□北関東自動車道
・茨木町東IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・足柄SIC→大井松田IC　都夫良野TN付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
〈下り〉
・横浜青葉IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　10キロ

「渋滞予想」4月27日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像⑨⑩】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□新東名高速道路
〈下り〉
・長篠設楽原PA→岡崎東IC　岡崎東IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・美合PA→豊田JCT　豊田JCT付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島PA　湾岸長島IC付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・伊勢関IC→亀山JCT　亀山PASIC　10キロ
・久居IC→伊勢関IC　芸濃IC付近　15キロ
〈下り〉
・鈴鹿IC→伊勢関IC　亀山PASIC　10キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・草津JCT→大津IC　大津IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　京滋バイパスから　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近　第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪神高速道路
〈下り〉
・武庫川IC→京橋IC　京橋西合流付近　18キロ

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑪】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・国立府中IC→高井戸IC　高井戸出口付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→国立府中IC　府中BS付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」4月28日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像⑫⑬】は地図で一目でわかる、28日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道
・飛鳥IC→湾岸長島PA　湾岸長島IC付近　10キロ

□阪神高速道路
（池田方面）
・森之宮合流付近　10キロ

「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑭】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　20キロ
・八王子JCT→稲城IC　国立府中IC付近　15キロ
・国立府中IC→高井戸IC　高井戸出口付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
〈下り〉
・横浜青葉IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　10キロ

「渋滞予想」4月29日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像⑮⑯】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・飛鳥IC→湾岸長島PA　湾岸長島IC付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→亀山JCT　亀山PASIC　15キロ

□名神高速道路
〈下り〉
・草津JCT→大津IC　大津IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪神高速道路
〈上り〉
・若宮IC→深江IC　深江サグ付近　18キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ

「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑰】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」4月30日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像⑱⑲】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島PA　湾岸長島IC付近　10キロ

□阪神高速道路
・森之宮合流付近　10キロ

「渋滞予想」5月1日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→国立府中IC　府中BS付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」5月1日はどこが混雑する？【中部】

【画像㉑】は地図で一目でわかる、5月1日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島PA　湾岸長島IC付近　10キロ

「渋滞予想」5月2日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㉒】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・栃木都賀JCT→西那須野塩原IC　上河内SA付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・嵐山小川IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　10キロ
〈下り〉
・川越IC→東松山IC　高坂SA付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC　狭山PA付近　10キロ
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15km

□東京外環自動車道
〈内回り〉
・三郷中央IC→川口東IC　川口東IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　15キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
・東名川崎IC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　40キロ

「渋滞予想」5月2日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像㉓㉔】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島PA　湾岸長島IC付近　10キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・京都南IC→大津IC　大津IC付近　10キロ
〈下り〉
・草津JCT→京都南IC　旧山科BS付近　15キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪神高速道路
〈上り〉
・若宮IC→魚崎IC　魚崎合流付近　11キロ
〈下り〉
・芦屋IC→若宮IC　第二神明接続部付近　14キロ

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㉕㉖】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・福島JCT→福島松川PA　福島TN付近　10キロ
〈下り〉
・川口JCT→館林IC　羽生PA付近　40キロ
・岩舟JCT→栃木IC　栃木IC付近　10キロ
・鹿沼IC→矢板IC　上河内SA付近　15キロ
・鹿沼IC→西那須野塩原IC　矢板北PA付近　30キロ
・二本松IC→福島西IC　福島西IC付近　15キロ

□仙台南部道路
〈西行き〉
・今泉IC→仙台南IC　仙台南IC付近　10キロ

□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨木町東IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷和原IC→流山IC　柏IC付近　10キロ
〈下り〉
・三郷JCT→谷和原IC　守谷SA付近　15キロ
・谷和原IC→土浦北IC　桜土浦IC付近　15キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈外回り〉
・川口東IC→三郷JCT　三郷JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　20キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
〈外回り〉
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ
・圏央厚木IC→八王子JCT　八王子JCT付近　20キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・一宮IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ
・伊北IC→岡谷JCT　岡谷JCT付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ
・八王子IC→稲城IC​　国立府中IC付近　10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　45キロ

□京葉道路
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC　貝塚IC付近　15キロ

□東京湾アクアライン
〈下り〉
・アクアTN付近　首都高湾岸線(西行き)　17キロ
　　　　　　　　 首都高湾岸線(東行き)　15キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・嵐山小川PA→鶴ヶ島JCT　坂戸西SIC付近　10キロ
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC　高坂SA付近　30キロ
・花園IC→藤岡JCT　藤岡JCT付近　15キロ

□上信越自動車道
〈下り〉
・藤岡JCT→富岡IC　甘楽PA付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　25キロ
・厚木IC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　10キロ

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【中部】

【画像㉗㉘㉙】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東海環状自動車道
〈内回り〉
・せと品野IC→可児御嵩IC　五斗蒔PA付近　15キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・小牧東IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□東海北陸自動車道
〈下り〉
・一宮木曽川IC→美並IC　美濃TN付近　25キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　20キロ
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT　岡崎東IC付近　20キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・日進JCT→音羽蒲郡IC　岡崎IC付近　30キロ
・一宮IC→小牧JCT　小牧JCT付近　10キロ
〈下り〉
・豊川IC→豊田JCT　豊田JCT付近　25キロ
・日進JCT→小牧JCT　小牧JCT付近　15キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→亀山JCT　亀山PASIC付近　10キロ
〈下り〉
・四日市東IC→亀山IC　亀山PASIC付近　20キロ

□伊勢自動車道
〈上り〉
・久居IC→芸濃IC　芸濃IC付近　10キロ
・玉城IC→松阪IC　松阪TN付近　10キロ
〈下り〉
・伊勢関IC→久居IC　津IC付近　10キロ

□伊勢戸湾岸自動車道
〈上り〉
・刈谷SIC→豊田JCT　豊田JCT付近　10キロ
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC　湾岸弥富IC付近　10キロ
〈下り〉
・刈谷SIC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　25キロ

□名神高速道路
〈下り〉
・一宮IC→養老SA　尾西BS付近　15キロ
・養老SA→米原JCT　関ヶ原TN付近　15キロ

□名古屋第二環状自動車道
〈上り〉
・一宮IC→小牧JCT　小牧JCT付近　10キロ
〈下り〉
・上社JCT→小牧JCT　小牧JCT付近　15キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・菰野IC→甲賀土山IC　鈴鹿TN付近　10キロ

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【関西】

【画像㉚～㉟】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・茨木IC→大津IC　大津IC付近　30キロ
〈下り〉
・竜王IC→京都南IC　旧山科BS付近　25キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近　新名神高速道路から　25キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC　甲南TN付近　10キロ
・高槻JCT→宝塚北SIC　川西IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・大山崎IC→笠取IC　宇治TN付近　15キロ
　　　　　　　　　　　　宇治TN付近　第二京阪道路から　20キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→笠取IC　宇治TN付近　10キロ

□京都縦貫自動車道
〈上り〉
・舞鶴大江IC→京丹波わちIC　橋上TN付近　10キロ

□西名阪自動車道
〈上り〉
・柏原IC→天理IC　天理IC付近　15キロ

□阪和自動車道
〈上り〉
・印南IC→みなべIC　みなべIC付近　10キロ
〈下り〉
・貝塚IC→泉南IC　高倉山TN付近　10キロ
・門真JCT→松原IC　松原IC付近　近畿自動車道から　15キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　15キロ

□阪神高速湾岸線
〈下り〉
・武庫川IC→名谷JCT　名谷JCT付近　31キロ

□神戸淡路鳴門自動車道
〈下り〉
・垂水JCT→北淡IC　室津PA付近　30キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT　高山TN付近　10キロ
〈下り〉
・龍野西IC→赤穂IC　清水TN付近　10キロ

「渋滞予想」5月3日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像㊱～㊴】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本　中国四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽自動車道
〈上り〉
・広島IC→志和IC　志和TN付近　10キロ
〈下り〉
・山陽IC→岡山JCT　名越山TN付近　10キロ
・福山東IC→福山西IC　福山SA付近　10キロ

□安芸道路
〈上り〉
・東出雲IC→米子西IC　米子西IC付近　10キロ

□西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）
〈下り〉
・因島北IC→尾道大橋IC　向島BS付近　10キロ

□松山自動車道
〈下り〉
・松山IC→内子五十崎IC　中山SIC付近　10キロ

□九州自動車道
〈上り〉
・須恵SIC→古賀IC　立花山BS付近　10キロ
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ
〈下り〉
・小倉南IC→鞍手IC　八幡IC付近　10キロ
・若宮IC→鳥栖JCT　鳥栖JCT付近　35キロ
・鳥栖JCT→広川IC　久留米IC付近　10キロ
・八女IC→南関IC　山川PA付近　10キロ

□東九州自動車道
〈下り〉
・行橋IC→椎田IC　築城IC付近　椎田道路から　10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【東日本】

【画像㊵㊶】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・白河IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　15キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　15キロ
・栃木IC→羽生IC　羽生PA付近　20キロ　
・久喜白岡IC→岩槻IC　岩槻IC付近　10キロ
〈下り〉
・浦和IC→久喜IC　久喜IC付近　20キロ
・久喜IC→館林IC　羽生PA付近　10キロ
・岩舟JCT→栃木IC　栃木IC付近　10キロ

□北関東自動車道
〈西行き〉
・水戸大洗IC→友部JCT　友部JCT付近　15キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・岩間IC→土浦北IC　千代田石岡IC付近　15キロ
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　20キロ
〈下り〉
・三郷JCT→谷和原IC　守谷SA付近　15キロ
・つくばJCT→土浦北IC　土浦北IC付近　10キロ
・千代田石岡IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈外回り〉
・川口東IC→三郷JCT　三郷JCT付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・赤城IC→前橋IC　駒寄PA付近　10キロ
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　35キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　20キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC　貝塚IC付近　15キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□横浜横須賀道路
〈上り〉
・衣笠IC→朝比奈IC　朝比奈IC付近　10キロ
〈下り〉
・別所IC→逗子IC　逗子IC付近　15キロ

□富津館山道路
〈上り〉
・冨浦IC→富津竹岡IC　富津金谷IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・須玉IC→双葉JCT　双葉JCT付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　30キロ
・八王子JCT→稲城IC　国立府中IC付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　45キロ
・恵那IC→土岐JCT　土岐JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ
〈下り〉
・川崎浮島JCT→海ほたるPA　海ほたるPA付近　
　　　　　　　　　首都高湾岸線(西行き)　19キロ
　　　　　　　　　 首都高湾岸線(東行き)　13キロ
　　　　　　　　　 首都高川崎線(上り)　11キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・足柄SIC→大井松田IC　都夫良野TN付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
・厚木IC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　15キロ
・大井松田IC→御殿場IC　御殿場IC付近　10キロ

□東富士五湖道路
〈下り〉
・富士吉田IC→須走IC　須走IC付近　10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中部】

【画像㊷～㊹】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　10キロ
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT　岡崎東IC付近　20キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・豊田IC→音羽蒲郡IC　岡崎IC付近　15キロ
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　豊田JCT付近　15キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・岐阜羽鳥IC→一宮IC　一宮IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・屛風山PA→土岐JCT　土岐JCT付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・四日市JCT→長島IC　長島IC付近　10キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□伊勢自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近　20キロ
・久居IC→芸濃IC　芸濃IC付近　10キロ
・玉城IC→松阪IC　松阪TN付近　10キロ
〈下り〉
・伊勢関IC→久居IC　津IC付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC　湾岸弥富IC付近　10キロ
〈下り〉
・刈谷SIC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　25キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【関西】

【画像㊺～㊿】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・茨木IC→大津IC　大津IC付近　30キロ
〈下り〉
・八日市IC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　15キロ
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　20キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近　新名神高速道路から　20キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・宝塚北SIC→川西IC　川西IC付近　10キロ
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC　甲南TN付近　10キロ
・茨木千提寺IC→宝塚北SIC　川西IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・京田辺松井IC→笠取IC　宇治TN付近　第二京阪道路から　15キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈上り〉
・和歌山JCT→泉佐野JCT　高倉山TN付近　10キロ
・南紀田辺IC→印南IC　東岩代TN付近　10キロ
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近10キロ
・御坊南IC→みなべIC　東岩代TN付近　10キロ
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近　近畿自動車道から　10キロ

□阪神高速道路
〈上り〉
・月見山IC→芦屋IC　芦屋合流付近　17キロ
〈下り〉
・武庫川IC→京橋IC　京橋西合流付近　18キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸三田IC→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　山陽自動車道から　15キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ

□神戸淡路鳴門自動車道
〈上り〉
・北淡IC→淡路SA　淡路IC付近　15キロ
・淡路SA→名谷IC　舞子TN北杭口付近　10キロ
〈下り〉
・神戸西IC→北淡IC　川井谷TN付近　30キロ
□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT　尼子山TN付近　10キロ

「渋滞予想」5月4日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像51】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本　中国四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）
〈下り〉
・因島北IC→尾道大橋IC　向東BS付近　20キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・玖珂IC→大野IC　玖波第二TN付近　20キロ

□高知自動車道
〈下り〉
・大野原IC→川之江東JCT　川之江東JCT付近　高松自動車道から　10キロ

□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ
〈下り〉
・福岡IC→鳥栖JCT　鳥栖JCT付近　20キロ
・小郡鳥栖南SIC→広川IC　広川IC付近　10キロ

□東九州自動車道
〈上り〉
・豊前IC→みやこ豊津IC　みやこ豊津IC付近　椎田道路から　10キロ

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【東日本】

【画像55・56】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・福島JCT→福島松川PA　福島TN付近　10キロ
・白河IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　20キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　20キロ
・栃木IC→加須IC　加須IC付近　30キロ
・加須IC→岩槻IC　蓮田SA付近　15キロ

□上信越自動車道
〈上り〉
・碓氷軽井沢IC→下仁田IC　下仁田IC付近　15キロ

□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨木町東IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・赤城IC→前橋IC　駒寄PA付近　10キロ
・藤岡JCT→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　40キロ
・東松山IC→川越IC　川越IC付近　10キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・宮城野JCT→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　15キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・高萩IC→日立南太田IC　日立中央IC付近　10キロ
・友部JCT→土浦北IC　千代田石岡IC付近　20キロ
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　20キロ
〈下り〉
・千代田石岡IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC　貝塚IC付近　15キロ

□富津館山道路
〈上り〉
・冨浦IC→富津竹岡IC　富津金谷IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・須玉IC→双葉JCT　双葉JCT付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　30キロ
・八王子JCT→稲城IC　国立府中IC付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→国立府中IC　府中BS付近　10キロ

□横浜横須賀道路
〈上り〉
・衣笠IC→朝比奈IC　朝比奈IC付近　10キロ
〈下り〉
・別所IC→逗子IC　逗子IC付近　15キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ
〈下り〉
・川崎浮島JCT→海ほたるPA　アクアTN付近　首都高湾岸線(西行き)　15キロ

□長野自動車道
〈上り〉
・松本IC→岡谷IC　みどり湖PA付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中部】

【画像57～60】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□中央自動車道
〈下り〉
・中津川IC→土岐JCT　土岐JCT付近　25キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・豊田IC→音羽蒲郡IC　岡崎IC付近　15キロ
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　豊田JCT付近　15キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　10キロ
〈下り〉
・新城IC→豊田東IC　豊田東IC付近　20キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・岐阜羽島IC→一宮IC　一宮IC付近　10キロ

□東海北陸自動車道
〈上り〉
・関IC→岐阜各務原IC　岐阜各務原IC付近　10キロ
・郡上八幡IC→美濃IC　鶴形山TN付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・四日市JCT→長島IC　長島IC付近　10キロ

□伊勢自動車道
〈上り〉
・久居IC→亀山JCT　亀山PASIC付近　20キロ
・玉城IC→松阪IC　松阪TN付近　10キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC　湾岸弥富IC付近　10キロ

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【関西】

【画像61～66】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC　大津IC付近　25キロ
〈下り〉
・八日市IC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　15キロ
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　20キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近　新名神高速道路から　20キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　10キロ
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC　甲南TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈上り〉
・和歌山北IC→泉佐野JCT　高倉山TN付近　15キロ
・南紀田辺IC→印南IC　東岩代TN付近　10キロ
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近　近畿自動車道から　10キロ

□阪神高速道路
〈上り〉
・月見山IC→芦屋IC　深江サグ合流付近　18キロ
〈下り〉
・武庫川IC→京橋IC　京橋西合流付近　14キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・淡路SA→名谷IC　舞子TN北杭口付近　10キロ

□神戸淡路鳴門自動車道
〈上り〉
・淡路島中央SIC→淡路SA　淡路IC付近　35キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近　第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□京都縦貫自動車道
〈上り〉
・綾部JCT→京丹波みずほIC　新瑞穂TN付近　10キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・和気IC→播磨JCT　高山TN付近　15キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・神戸三田IC→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　山陽自動車道から　15キロ

「渋滞予想」5月5日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像67～69】は地図で一目でわかる、5日のNEXCO西日本　中国四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽自動車道
〈上り〉
・広島IC→志和IC　志和TN付近　10キロ

□松山自動車道
〈上り〉
・内子五十崎IC→伊予IC　立山TN付近　10キロ

□九州自動車道
〈上り〉
・福岡IC→若宮IC　古賀SA付近　10キロ
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　20キロ

□東九州自動車道
〈上り〉
・上毛SIC→築城IC　築城IC付近　椎田道路から　15キロ

「渋滞予想」5月6日はどこが混雑する？【東日本】

【画像70】は地図で一目でわかる、6日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　15キロ
・岩舟JCT→羽生IC　羽生PA付近　15キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　20キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　20キロ
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・足柄SIC→大井松田IC　都夫良野TN付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ