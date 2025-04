【アーマード・コアVI エンブレムメタルチャーム2】 8月 発売予定 価格: 1回500円(カプセルトイ) 1個550円(ボックストイ)

スタジオソータは、カプセルトイ・ボックストイ「アーマード・コアVI エンブレムメタルチャーム2」を8月に発売する。価格はカプセルトイが1回500円、ボックストイが1個550円。

本商品はロボットアクションゲーム「アーマード・コアVI」に登場するキャラクターのエンブレムをメタルチャームにしたもの。第2弾ではべスパー部隊がピックアップされ、「V.Ⅰ フロイト」、「V.II スネイル」、「V.IV ラスティ」、「V.VII スウィンバーン」、「V.VIII ペイター」、「ラスティ」の全6種類が展開する。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. /

(C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.