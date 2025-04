ディズニーストアに、ディズニー映画『ズートピア』のニック・ワイルドと、『ピノキオ』の正直ジョンをモチーフにした新コレクション「my favorite Disney foxes」が登場!

ディズニーストア店舗で2025年5月2日(金)より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して2025年4月29日(火)より順次発売します。

ディズニーストア「my favorite Disney foxes」

発売日:ディズニーストア店舗で2025年5月2日(金)より

ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは2025年4月29日(火)より順次発売

※ 発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。

ディズニーストアから、『ズートピア』のニックと『ピノキオ』の正直ジョンをモチーフにした新コレクションが登場!

キャラクターらしさが詰まった遊び心溢れるデザインで、おでかけ気分を盛り上げるアイテムが揃います。

ニックのクールな警察官姿のアートにも注目☆

ラインナップは、ふさふさとしたしっぽがポイントのキーチェーンやハットをはじめ、ぬいぐるみが顔をのぞかせる立体的なデザインが心をくすぐるウエストポーチなど、キャラクターと一緒におでかけしている気分を味わえるアイテムを展開。

さらに、ニックのチャーム付きバックパックや、ニックとお揃いの柄が嬉しいネクタイ付き半袖シャツなどのファン必見のアパレルも。

そのほか、キャラクターフェイスをデザインしたフード付き冷感素材のタオル、大容量のトートバッグは、レジャーシーンにもぴったりです。

トートバッグ<ニック>

価格:5,500円

サイズ:約 高さ36×幅56×奥行き(底マチ)17(cm)/持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ):約 18(cm)

ニック・ワイルドの異なる魅力を楽しめる両面デザイン。

ポケットのある面は、作品名ロゴとネームロゴ、キャラクターフェイスを刺しゅう。

反対の面は、警察官になったニック・ワイルドのプリントデザインになっています。

刺しゅうデザインの面はDカン付き。

トートバッグ<正直ジョン>

価格:5,500円

サイズ:約 高さ36×幅56×奥行き(底マチ)17(cm)/持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ):約 18(cm)

『ピノキオ』のキツネキャラクター、正直ジョンをデザイン。

大容量なトートバッグです。

正直ジョンの異なる魅力を楽しめる両面デザイン。

ポケットのある面には、作品名ロゴとネームロゴ、正面向きのキャラクターフェイスを刺しゅう。

反対の面には、振り向きポーズのキャラクターをプリントしています。

ぬいぐるみキーチェーン<ニック>

価格:2,800円

『ズートピア』のキツネキャラクター、ニック・ワイルドをモチーフにしたぬいぐるみキーホルダー。

クールな魅力のキツネキャラクター、ニック・ワイルドのフェイス(顔)と、キャラクターのしっぽを再現しています。

ニック・ワイルドらしいどこか物憂げな表情をしています。

ぬいぐるみキーチェーン<正直ジョン>

価格:2,800円

『ピノキオ』のキツネキャラクター、正直ジョンをモチーフにしたぬいぐるみキーホルダー。

クールな魅力のキツネキャラクター、正直ジョンのフェイス(顔)と、キャラクターのしっぽを再現しています。

正直ジョンらしいワイルドな表情が魅力!

バックパック

価格:7,300円

『ズートピア』のキツネキャラクター、ニック・ワイルドのチャーム付きバックパック。

警察官になったニック・ワイルドをモチーフにしたデザイン。

警察官の制服をイメージしたネイビーブルーのバックパックに、警察バッジデザインのダイカットパーツをオン。

金色に輝くワンポインが、定番型バックパックのおしゃれなアクセントになっています。

内側にはさまざまなポーズのニック・ワイルドを描いた総柄生地を使用し、遊び心をプラス。

半袖シャツ

価格:8,000円

『ズートピア』のキツネキャラクター、ニック・ワイルドとリンクコーデ気分!

ネクタイ付き半袖シャツです。

キャラクターが作中で着ているシャツをモチーフにした一枚。

色柄も胸ポケットデザインも斜めストライプのネクタイも、ニック・ワイルドのシャツにそっくり。

キャラクターとのお揃い気分を楽しめます!

胸ポケットにはキャラクターフェイス(顔)のワンポイント刺しゅう入り。

ネクタイはワンタッチで簡単に着脱できるバックルタイプです。

フード付きタオル<ニック>

価格:3,500円

『ズートピア』のキツネキャラクター、ニック・ワイルドのデザイン。

触ると冷たいフード付きタオルです。

キャラクターらしいプリント柄がおしゃれな、ケープタイプ。

フード付きタオル<正直ジョン>

価格:3,500円

『ピノキオ』のキツネキャラクター、正直ジョンのデザイン。

触ると冷たいフード付きタオル。

キャラクターのコスチュームをモチーフにした、ケープタイプのタオル。

キャッチーなフードは、アップリケ刺しゅうでキャラクターを表現したこだわりのデザインになっています。

ニック・ワイルド&正直ジョンにフィーチャー!

ディズニーストア「my favorite Disney foxes」の紹介でした。

© Disney

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。

