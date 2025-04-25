·ËÊ¸»Þ81ºÐ¡¡»ÜÀßÆþµï¤â»ëÌî¡Ö¿©»ö¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡¡21Ç¯¤ËÊì¤ÈºÊ¤¬ÀÂµî¡¡ÁÏºîÍî¸ì£µ£°£°ºî¡õ£±£°£°ºÐÌÜ»Ø¤¹
¡¡Íî¸ì²È¤Î·ËÊ¸»Þ¤¬£²£µÆü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¡¢¼«¿È£¸£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö¥µ¥Ë¡¼¤«¤é¥Ï¥Ë¡¼¤Ø¡ª¡¡·ËÊ¸»Þ¡¡²ÚÎï¤Ê¤ëÆÈ±é²ñ¡×¡Ê£··î£±£¶Æü¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë·ËÆî¸÷¤È·ËÊÆÔ¥¼£¤ò·Þ¤¨¡¢¼«¿È¤â¡ÖÀ¸Ãæ·Ñ¡¦¸»Ê¿¡×¤È¡Ö£Í£á£î£ç£ï¡×¤Î£²ºîÉÊ¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£Ç¯Îð¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤Æ¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¼«¤éÄó°Æ¤·¤¿Ê¸»Þ¤Ï¡Ö£¸£²ºÐ¤Ç¥Ï¥Ë¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¸²È¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸£°ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÖÊªËº¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¤¬¡¢ÂÎ¤Ï»ê¤Ã¤Æ·ò¹¯¡£²ñ¸«Á°Æü¤Ë¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ç¹õÌøÅ°»Ò¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢£¹£±ºÐ¤Ç¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¹õÌø¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ê¹¤¯¤Î¤òËº¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£²£°£²£±Ç¯£±·î¤ËºÊ¤Î¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤ÈÊì¡¦¼£»Ò¤µ¤ó¤òÁê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤·¡¢ÀÎ¤È¤ÏÀ¸³è´Ä¶¤âÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ØÆþ¤Ã¤Æ¿©»ö¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±¤¸Ç¯¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ï¤¢¤ï¤¢¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ëÁÏºîÍî¸ì¤Ï¸½ºß£³£³£¸ºîÌÜ¤Î¿·ºî¡Ö´ñÀ×¡×¤òÀ©ºîÃæ¤À¤¬¡¢¡Ö¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë£³£³£¹ºîÌÜ¤Î¹½ÁÛ¤â½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï£µ£°£°ºî¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉËþ£±£°£°ºÐ¤Ç£µ£°£°ºî¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ©¤ò°ú¤¼è¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÍýÁÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¸Â¤ê¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Ê£»¨¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£