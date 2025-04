4月24日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

4月8日にデビュー27周年を迎え、同日より『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.-』とタイトルを改めたアジアツアーを再開した浜崎。今回の投稿では、同ツアーでダンサーたちと息の合った様子を見せたステージショットを複数公開した。

また、「私たちが、私たち自身で居なければ、意味がない。」「Stay true to yourself no matter what people say. We will always be here for you, TA!!!」「#ayuasiatour2025」と、自身の楽曲『WE WISH』の歌詞と共に、ファンらへのメッセージも綴っていた。

この投稿に対して、ファンからは、「ayuの歌はどれも好きだけど特にこれは特別」「心に沁みます」「素晴らしいステージ」「更にアップデートもされていて、常に最強な一座」「はぁー大好き」「ayuが居るからがんばれる」「すごく可愛い」「ミニスカ美脚大好き」「最高の一言」などの反響が寄せられている。

4月15日に開催された日本と中国で活躍した人物や組織を表彰するイベント『2025微博文化交流ナイト』にて、“Weibo日本 年度ベストアーティスト賞”を受賞したことでも注目を集めた浜崎。アジアツアーは、今後、香港・シンガポール・台北と国内の6都市で開催されることが発表されている。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより