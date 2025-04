【トキ(バニーガール) メモリアルロビーVer.】 2026年4月 発売予定 価格:25,080円

アルターは、フィギュア「トキ(バニーガール) メモリアルロビーVer.」を2026年4月に発売する。価格は25,080円。

本製品は、ゲーム『ブルーアーカイブ』より、ミレニアムサイエンススクール所属、秘密組織「C&C」のエージェント「トキ」のバニーガール姿を、メモリアルロビーのイラストを元に1/7スケールでフィギュア化したもの。

ファー製の台座に寝そべり、こちらを見つめる様子が美しい仕上がりで、クールながら、実は寂しがり屋という一面がある彼女らしい表情にも注目である。

バニースーツの質感もメタリックな光沢が有りながら上品な仕上がりで、アタッシュケースや脱いだハイヒールなども緻密に再現しており、全体の情報量を高めている。

また台座にはスタンドが付属しており、高さを出した状態でも展示することができる。

「トキ(バニーガール) メモリアルロビーVer.」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ全長:約300mm(台座含む)全高:約190mm(台座スタンド使用時) 素材:PVC、ABS

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

デザイン・イラスト:DoReMi

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。