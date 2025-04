車内でも使える！ユアサプライムス「どこでも冷凍・冷蔵庫」

ユアサプライムスは、AC電源・DC電源対応で屋内・車内両方で使えるコンパクトなコンプレッサー式冷凍・冷蔵庫「どこでも冷凍・冷蔵庫」を2025年5月上旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。

ユアサプライムス「どこでも冷凍・冷蔵庫」

<12リットル・18リットル共通スペック>

温度設定:マイナス20℃〜プラス20℃

方式 :コンプレッサー式

電源 :交流電源100V 50/60Hz(ACアダプター使用時)

直流電源12V/24V

コード長:AC電源コード1.5m、ACアダプター0.5m、車載用DCコード3.5m

生産国 :中国

●12リットル/取っ手付きタイプ

型番 :YRE-E12G

JAN :4979966537393

定格消費電力:55W

サイズ :本体W38.3×D31.1×H47.8cm

重量 :約8.2kg

希望小売価格:24,800円(税込)

■特徴

・マイナス20℃から20℃まで1℃単位で温度設定できる

・屋内ではAC電源、屋外では車のDC電源が使用可能

・コンプレッサー式で早く冷える

・早く冷えるMAXモード、冷却後消費電力を抑えて保冷するECOモードを搭載

・高密度発泡ウレタンを使用し、電源オフ後も保冷機能を継続(※)

・12リットルタイプは500mlのペットボトルが約12本、18リットルタイプは約20本収納可能

■冷蔵庫が置けない場所や、キッチンから離れたお部屋で

本製品は屋内のAC電源からの給電のほか、車内のシガーソケット給電ができます。

キッチンから離れた寝室、作業部屋、リビングなど、好きなところに設置でき、いつでも冷たい水分の補給が可能です。

ホームパーティでは飲み物がなくなるたびにキッチンまで取りに行く手間が省け、普段使用の冷蔵庫を頻繁に開け閉めすることなく、開封済みの飲料も適度な温度を保てます。

冷蔵庫が置けない場所やキッチンから離れたお部屋で

■猛暑日の買い物時に安心、車載できる冷凍・冷蔵庫

新発売「どこでも冷凍・冷蔵庫」は、コンプレッサー式で庫内温度をマイナス20℃から20℃まで1℃単位で温度設定ができる、コンパクトサイズの冷凍・冷蔵庫です。

猛暑日が続くこれからの季節、あらかじめ「どこでも冷凍・冷蔵庫」を必要な温度に冷やしておけば、車のエンジンを切った後でも保冷機能を継続し、買い物後再び電源を入れることで素早く庫内温度を下げ、冷凍食品や生鮮食品の適温をキープしたままご自宅まで運搬ができます。

食材の運搬のほか、ドライブやアウトドアイベントの熱中症対策に便利に利用できます。

猛暑日の買い物時に安心

■セカンド冷凍・冷蔵庫として

また、ふるさと納税などで急に届いた生鮮食品や、冷凍食品をたくさん購入した時などのセカンド冷凍庫として、災害時に車載して臨時の冷蔵庫として、様々な用途で使用できます。

急速冷却の「MAX」モードと消費電力を抑えた「ECO」モードを搭載し、設定温度にいち早く到達させた後は消費電力を抑えて保冷が可能です。

セカンド冷凍・冷蔵庫として

■サイズは2種類

コンパクトな12リットルは、屋内でも車内でも場所を取らずに置け、本体重量はわずか約8.2kg。

女性にも運びやすい重量です。

また、たっぷり入る18リットルは、500mlのペットボトルが20本入る広さで、キャスターがついているため引いて運ぶことができます。

18リットルはキャスター付き

場所を取らずに置ける12リットル

●18リットル/キャスター付きタイプ

型番 :YYRE-E18G

JAN :4979966537409

定格消費電力:55W

サイズ :本体W44.1×D36.4×H48.8cm

重量 :約11.5kg

希望小売価格:29,800円(税込)

18リットルは500mlペットボトル20本収納可

※使用環境によって保冷持続時間は異なります

