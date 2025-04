オーダーメイドの介護ケアパジャマ！岩本繊維「寝着楽衣(ねぎらい)」

岩本繊維は、パジャマ通販サイト「つくるパジャマ」内にて、介護ケアパジャマブランド「寝着楽衣(ねぎらい)」を2025年3月に立ち上げました。

岩本繊維「寝着楽衣(ねぎらい)」

岩本繊維は、パジャマ通販サイト「つくるパジャマ」内にて、介護ケアパジャマブランド「寝着楽衣(ねぎらい)」を2025年3月に立ち上げた。

■寝着楽衣(ねぎらい) コンセプト

【娘が選ぶお母さんの為の介護パジャマ】

介護生活を余儀なくされたお母さまに、「せめてパジャマくらいはいいものを着てほしい」、そんなお嬢様の温かい優しさとねぎらいの想いを形にします。

【包みこむ】

長年頑張ってきたお母さんのお肌を優しく包みこむふわふわガーゼ。

体温調節が難しくなってきても、抜群の吸放湿性で心地よく寄り添います。

【こころ華ぐ】

おしゃれなお母さんには、いかにも介護、高齢者っぽいパジャマは似合わない。

いつまでも若々しく、華やかに。

そんな想いをこめたデザインとカラーです。

【想う】

介護をうけられているお母さまに対し、本当の心遣いができているか?介護する人もされる人も笑顔になる機能性やオプションサービスを用意されています。

【京から】

京都・嵐山のほど近く、78年寝具を作り続けてまいりました。

注文から1枚1枚心を込めて京都の職人がお作りする安心安全の日本製パジャマです。

■商品特長

【こだわりの天然素材】

糸の細さや織り方、どのような染め方・風合い加工にするかなど、国内の織工場や染め工場に相談し出来上がったこだわりの天然素材を使用しています。

約40種類ある豊富な素材から、それぞれのお悩みに合わせて選択いただけます。

【豊富なサイズ展開】

XSから12Lまでの幅広いサイズ展開で、様々な体型の方にもフィットするパジャマを用意されています。

どなたでもゆとりを持ってリラックスして着用していただけます。

【オーダーメイド】

袖丈やポケットの有無、袖口にゴムを入れるかどうかなど、細部にわたって自由にカスタマイズが可能。

個々のニーズや好みに合わせたパジャマを作ることができます。

【環境に優しい受注生産】

自社ですべて受注生産しているため、過剰生産を防ぎ、廃棄処理を行う必要がありません。

必要な分だけを生産することで、資源の無駄遣いを抑え、環境負荷を軽減しています。

■新商品 カシュクールケアワンピース 詳細

胸元で生地が重なるカシュクールタイプで、素肌で着ても胸の透け感が目立ちにくいデザインを採用。

施設内でも安心して歩くことができます。

また、気持ちが上がるような華やかなデザインを追求し、可愛らしい花柄のガーゼ素材を使用しています。

見た目にも心を明るくし、毎日の生活に彩りを添えます。

綿100%のダブルガーゼ生地で、素肌に優しい着心地を実現。

熱や発汗時も蒸れにくく、体温調節が難しいご高齢の方でも、ダブルガーゼの空気層でほどよい保温性もあり最適の素材です。

さらに着脱しやすい前開き構造で、自分での着替えはもちろん、介護者が着替えを手伝う際にもスムーズに行えるよう設計しています。

カシュクールケアワンピース

