Nintendo Switch 2 のパッケージ版ソフトの予約注文が開始されたところ、サードパーティー製パッケージ版ソフトのほとんどが、ゲームデータが保存されていない「キーカード」であることが明らかになっています。Looks like most Switch 2 third-party physical releases don't have the game on the card | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/looks-like-most-switch-2-third-party-physical-releases-dont-have-the-game-on-the-card

Switch 2 game pre-orders have been up in Japan for a few hours, revealing all physical third-party games (so far-except Cyberpunk 2077) that are not "Nintendo Switch 2 Editions" to be shipping on game-key cards (requires internet to download the full game).



[image or embed]— Gematsu (@gematsu.com) 2025年4月24日 3:57

Nintendo Switch 2のパッケージ版ソフトには、ゲームデータが保存されておらずゲームを起動するためのキーだけが保存された「キーカード」が存在します。キーカードでゲームをプレイするには、初回起動時にインターネット経由でゲームデータをダウンロードする必要があるため、インターネット接続環境が必要になります。キーカードはほどんどダウンロード版ソフトと同じですが、再販可能という点で優れています。Nintendo Switch 2のパッケージ版ソフトにはゲームを起動するためのキーのみが保存された「キーカード」が存在することが明らかに、インターネット接続してゲーム本編データをダウンロードする必要あり&プレイ時はキーカードを差し込む必要あり - GIGAZINENintendo Switch 2のゲームソフトの予約注文が開始されたところ、「Nintendo Switch 2 Edition」ではないサードパーティー製パッケージ版ソフトのほとんどがキーカードであることが明らかになりました。ゲームメディアのGematsuによると、記事作成時点では「サイバーパンク2077 アルティメットエディション」以外、サードパーティー製パッケージ版ソフトのほとんどがキーカードだそうです。実際に確認してみたところ、「信長の野望・新生 with パワーアップキット Complete Edition」「シャインポスト Be Your アイドル!」「WILD HEARTS S」「サバイバルキッズ」「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」「龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut」「ぷよぷよ テトリス 2S」「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 デジタルデラックス版」「ソニック × シャドウ ジェネレーションズ」「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」といったタイトルは、公式サイトや販売ページ上でパッケージ版がキーカードになると明記しています。多くのサードパーティーゲームパブリッシャーが、Nintendo Switch 2の発売からまだ間もない段階でキーカードを採用しているため、ゲームメディアのEurogamer.netは「この兆候はパッケージ版のコレクターを喜ばせるものではないでしょう。ただし、キーカードは再販可能という点で、通常のダウンロード版ソフトと比べて明確にひとつ大きな利点を持っています」と指摘しています。