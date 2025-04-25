【青葉賞】２戦２勝のエネルジコは７枠１０番 国枝調教師ラストのダービー目指すアマキヒは？
◆第３２回青葉賞・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２４００メートル＝２着までに日本ダービーの優先出走権）
日本ダービーの出走権を目指す１３頭の枠順が２５日に確定した。２戦２勝で挑むエネルジコ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）は７枠１０番から無敗で重賞初制覇を狙う。
今回の短期免許期間でＧ１・３勝のジョアン・モレイラ騎手とコンビを組むファイアンクランツ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父ドゥラメンテ）は６枠９番、母が牝馬３冠馬のアマキヒ（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ロードカナロア）は５枠７番から指揮官にとって定年前ラストのダービー出走を目指す。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）マテンロウバローズ 牡３ ５７ 横山 典弘
（２）ロードガレリア 牡３ ５７ 高杉 吏麒
（３）フィーリウス 牡３ ５７ 木幡 巧也
（４）ゲルチュタール 牡３ ５７ アンドレアシュ・シュタルケ
（５）ホウオウアートマン 牡３ ５７ 戸崎 圭太
（６）ヤマニンブークリエ 牡３ ５７ 津村 明秀
（７）アマキヒ 牡３ ５７ 横山 武史
（８）ガルダイア 牡３ ５７ 池添 謙一
（９）ファイアンクランツ 牡３ ５７ ジョアン・モレイラ
（１０）エネルジコ 牡３ ５７ クリストフ・ルメール
（１１）レッドバンデ 牡３ ５７ 佐々木 大輔
（１２）スワローシチー 牡３ ５７ 田辺 裕信
（１３）パッションリッチ 牡３ ５７ 菅原 明良