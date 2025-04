Performing Arts Communityは、2016年より青森県弘前市で毎年開催している世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバル「SHIROFES.(城フェス)」を2025年6月27日(金)、6月28日(土)、6月29日(日)に開催します。

SHIROFES.

日時:2025年6月27日(金) 17:00開場/20:30終演

2025年6月28日(土) 9:30開場/20:30終演

2025年6月29日(日) 9:30開場/20:30終演

*時間は予定の為、多少変更となる場合があります。

Performing Arts Communityは、2016年より青森県弘前市で毎年開催している世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバル「SHIROFES.(城フェス)」を2025年6月27日(金)、6月28日(土)、6月29日(日)に開催。

2025年で10回目となる「SHIROFES.2025 目覚めろ、個性。

燃え上がれ、弘前。」は、昨年同様弘前公園での開催を実施し、さらにコンテンツを充実させます。

世界大会を含む13個のダンスコンテンツ、豪華なゲストアーティスト、津軽を代表するアーティスト、国内屈指のゲストパフォーマーによるショーやライブのほか、海外からのゲストも多数参加。

飲食ブースや子供向けコンテンツも充実の内容となっており、幅広い世代の方に参加いただける複合フェスティバルとなっています。

2025年・2025年は10回目を記念する開催となり、過去最高の盛り上がりが期待されています。

若い文化と伝統文化の融合ユニークで、情報の発信をSNSやオンラインにより行っているところが1つのモデルケースになること、コロナ禍で中止するイベントが複数ある中、歩みを止めず、アイディアを出し合い工夫を凝らして「SHIROFES.」を開催し続けたことが評価され、2021年度以降、国内において4つの賞を受賞しました。

コロナ禍を含めた歴史を積み上げ、過去最大の規模へと進化を遂げ、

SHIROFES.は2025年、ついに10回目の開催を迎えます。

昨年1,200名を超える参加者が集まった、ダンスバトルのエントリー開始は、4月25日12時からとなります。

■会場

弘前公園市民広場 他

(青森県弘前市大字下白銀町1)

*雨天決行

*天候次第で一部コンテンツが中止となる場合があります

■入場

無料

*一部観覧が有料となるエリアもあります

*コンテンツによっては参加費が発生するものもあります。

■会場について

弘前公園は、弘前藩主津軽家の代々の居城、弘前城の敷地に広がっています。

園内のシンボルである三層の天守は、江戸時代に築かれ現在までその姿を留める、全国でも数少ない貴重な建築物です。

城門や櫓、濠など当時を偲ばせるたくさんの遺構や、春のさくらまつり、秋の紅葉まつり、冬の雪燈籠まつりなど、 季節に合わせて様々なイベントが催される、弘前市民の憩いの場となっています。

SHIROFES.2025では、市民広場に作られる特設ステージをメインステージとするほか、4ヶ所の特設ステージやライブやパフォーマンスを同時進行するなど、更に回遊できるフェスイベントとなります。

大型バルーンの遊具エリア、ゲームなど子供から大人まで遊べるコンテンツが盛り沢山です。

弘前公園にて、開放的にパフォーマンスできる環境を作り、国内外から更に多くの参加者が集まる『世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバル』へと進化します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 青森県弘前市にて世界最大級のダンス&パフォーマンス複合フェスティバル!SHIROFES. appeared first on Dtimes.