Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で、5月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。目玉は、5月5日にボクシングの聖地ラスベガスで、『Prime Video Boxing 12 in Las Vegas』として行われる4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ。井上尚弥選手(大橋)対ラモン・カルデナス選手(アメリカ)とWBO世界フェザー級タイトルマッチ、ラファエル・エスピノサ選手(メキシコ)対エドワード・バスケス選手(アメリカ)とのダブル世界戦、東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士選手(帝拳)とペドロ・マルケス選手(プエルトリコ)のフェザー級10回戦を独占ライブ配信する。

7人組ダンス &ボーカルグループ・BE:FIRST初のドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の東京ドーム公演を5月14日から独占配信。大泉洋主演の戦国アクション『室町無頼』、三山凌輝&久保史緒里(乃木坂46)の『誰よりもつよく抱きしめて』 、橋本愛主演の『早乙女カナコの場合は』、松坂桃李主演の時代劇『雪の花 ―ともに在りて』、広瀬すず、岡田将生、木戸大聖の共演で、大正時代の京都と東京を舞台に複雑で歪な男女の三角関係と青春を描いた映画『ゆきてかへらぬ』、阿部寛主演の『ショウタイムセブン』、今年公開されたばかりの邦画の独占配信も多数予定されている。■映画(日本)5月1日(木)『春画先生』5月2日(金)『母性』『室町無頼』 *独占配信5月3日(土・祝)『花腐し』5月6日(火・振替休日)『お母さんが一緒 』5月9日(金)『誰よりもつよく抱きしめて』 *独占配信『無限の住人』5月14日(水)『早乙女カナコの場合は』 *独占配信『雪の花 ―ともに在りて』 *独占配信5月23日(金)『ゆきてかへらぬ』 *独占配信5月30日(金)『ショウタイムセブン』 *独占配信■映画(海外)5月1日(木)Amazon Original『アナザー・シンプル・フェイバー』( Another Simple Favor/アメリカ) *午後4時から独占配信5月8日(木)Amazon Original『アセスメント 〜愛を試す7日間〜』(The Assessment/アメリカ) *午後 4時から独占配信5月9日(金)『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』 *独占配信5月15日(木)『MEG ザ・モンスターズ 2』 *見放題独占配信5月29日(木)『ブルービートル』 *見放題独占配信5月30日(金)Amazon Original『卒業旅行 in マヨルカ島』( Viaje De Fin De Curso: Mallorca/スペイン) *午後4時から独占配信■アニメ映画(日本)5月24日(土)『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』 *見放題独占配信■アニメ映画(海外)5月1日(木)『おさるのジョージ 2/ゆかいな大冒険』『おさるのジョージ 3 ジャングルへ帰ろう』『おさるのジョージ 4 王子でござーる』■テレビドラマ(日本)5月4日(日・祝)午後11時9分開始『いつか、ヒーロー』■テレビドラマ(海外)5月2日(金)『Dr. HOUSE』シーズン 175月15日(木)Amazon Original『オーバーコンペンセイト 〜イケメン男子の自分探し〜』(Overcompensating/アメリカ)シーズン1 *午後4時から独占配信5月20日(火)Amazon Original『 モーターヘッズ 』(Motorheads/アメリカ)シーズン1 *午後4時から独占配信5月22日(木)Amazon Original『ナイン・パーフェクト・ストレンジャー』(Nine Perfect Strangers/アメリカ)シーズン2 *午後4時から独占配信5月29日(木)Amazon Original『ベター・シスター』(The Better Sister/アメリカ)シーズン1 *午後4時から独占配信■テレビドラマ(アジア)5月1日(木)『天官の継承者ディン・ユンチー〜秘宝と愛の物語』『ミョヌラギ わが嫁たちの物語』5月15日(木)『シンデレラと4人の騎士<ナイト>』■テレビアニメ(海外)5月27日(火)Amazon Original『銀河系で2番目にイケてる病院』(The Second Best Hospital In The Galaxy/アメリカ)シーズン2 *午後4時から独占配信■ドキュメンタリー(海外)5月8日(木)Amazon Original『オクトパス! 〜未知なる生命体タコの世界〜』(Octopus!/アメリカ)シーズン1 *午後4時から独占配信5月13日(火)Amazon Original『イ・スマン:キング・オブ・ K-POP』(Lee Soo Man: King Of K-Pop/アメリカ) *午後4時から独占配信■バラエティー(日本)5月2日(金)『相席食堂』シーズン9■バラエティー(海外)5月23日(金)Amazon Original『ジェレミー・クラークソン 農家になる』(Clarkson's Farm /イギリス)シーズン4 *午前9時から独占配信■スポーツ5月5日(月・祝)『Prime Video Boxing 12 in Las Vegas』 *独占ライブ配信5月29日(木)『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジ Vol.11』 *独占配信■音楽(日本)5月2日(金)『IMP.「 IMPERIAL LIVE TOUR 2025」』 *独占配信5月14日(水)『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』 *独占配信(C)2016 垣根涼介/新潮社 (C)2025「室町無頼」製作委員会(C)2025 Amazon Content Services LLC(C)2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.(C)2025『ショウタイムセブン』製作委員会(C)2025「ゆきてかへらぬ」製作委員会