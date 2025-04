韓国軍隊に服務中のBTSメンバーRMとJIMIN(ジミン)が「American Music Awards(アメリカン・ミュージック・アワード=AMA)」にそれぞれノミネートされた。AMAのホームページで23日、「Favorite K−Pop Artist(Kポップ・アーティスト)」部門の受賞候補に挙がった。

BTSとして22年に同賞を初受賞しているが、2人がソロアーティストとしてAMA受賞にノミネートされたには初めて。22年にBTSは「Favorite Pop Duo or Group」も受賞し、2冠だった。

BTSは17年、AMAの舞台で、韓国のアーティストとしては初めて楽曲を披露した。以降、18年に「Favorite Social Artist」、19年には「Tour of the Year」など3冠、20年には2部門受賞、21年には大賞に値する「Artist Of The Year(今年のアーティスト)」を受賞した。

AMAは「ビルボード・ミュージック・アワード」と「グラミー・アワード」とともに、米国3大音楽授賞式と評されている。今年は5月26日にロサンゼルスで開催される。