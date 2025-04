【ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク】 4月29日~ 開始

「ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク」

サンリオのキャラクター「ポチャッコ」と「シナモロール」がファミリーマートとコラボする「ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク」が4月29日より開催される。

本キャンペーンは、ファミリーマートの店頭で対象商品を購入するとポチャッコとシナモロールのオリジナルデザインを使用した限定グッズがもらえるというもの。このたび、その限定グッズの実物をひと足先にチェックすることができたので、フォトレポートをお届けする。

あなたの“推し活”をポチャッコとシナモロールがサポート!

オリジナルデザインのポチャッコとシナモロール、全10種のグッズが展開!

「ファミマの推し活ウィーク」というキャンペーンタイトルの通り、限定グッズは推し活がより楽しくなるようなラインナップ。ポチャッコとシナモロールのなんともかわいらしいイラストをあしらったクリアシート各2種、ダイカットステッカー各2種、マスキングテープ各1種の合計10種展開だ。さっそく各アイテムを見ていこう。

プラスチック素材のクリアシートは、フォトフレームのようにフチが装飾されたデザイン。ポチャッコはファミリーマートのオリジナル商品であるカフェフラッペに、シナモロールは同じくオリジナル商品のブレンドコーヒーにそれぞれ抱きつくイラストもあり、華やかでキュートな仕上がりだ。“推し”のブロマイドに重ねれば、いつもと一風変わった推し活が楽しめる。

“推し”のブロマイドを、ポチャッコとシナモロールがより華やかに飾ってくれるクリアシート。ポチャッコのシートにはファミマ名物・ファミチキのイラストも!

ダイカットステッカーには「トゥンク…」とときめいたり、大優勝しているポチャッコと、気持ちが抑えきれず「しゅき」と涙をこぼしたり、「夢かな?」と現実を疑いつつ、友だちのみるくと添い寝しているシナモロールが登場。いずれも推し活ではすっかり馴染み深いワードなので、手帳に貼ったり祭壇に添えたり、スマートフォンのケースに挟んで見せるなど自由に使えそうだ。

本キャンペーンオリジナルデザインのポチャッコとシナモロールのステッカー。貼ってしまうのがちょっともったいないと思ってしまうかわいさだ

マスキングテープでは、本キャンペーンオリジナルデザインのポチャッコとシナモロール各6パターンをデザイン。写真の保護やグッズの収納など、推し活には何かと便利なマスキングテープだけに実用性は抜群だ。

マスキングテープはポチャッコとシナモロール、本キャンペーンのオリジナルデザイン6パターンが詰め込まれたよくばりアイテム!

「ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク」の開催期間中には、コラボ商品などを購入し、ファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプを貯めて応募すると、ファミマ限定グッズなどが当たる抽選も実施される。詳しくはぜひキャンペーンページをチェックしてほしい。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E24032602