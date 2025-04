アニエスベー京都祇園店が2周年。コレクションアーカイブなどを展示販売

ブランドの日本上陸から40年を迎えた2023年に京都・祇園にカフェ&ブティックをオープンしたアニエスベー(agnès b.)。古都京都、祇園の町屋を一軒丸ごと改築して誕生したブランドの新たなコンセプトショップは2025年4月に2周年を迎え、さまざまなイベントが催されます。Courtesy of agnès b.カーディガンプレッションの展示販売1979年に誕生したアニエスべーのアイコニックなカーディガンプレッションは、常に進化を続けています。ロングカーディガンやボレロ、レザー、ハイネックのデザインなど、デザイナーのアニエス・トゥルブレはこのカーディガンを自在に変化させることを楽しんできました。レディースのほか、メンズ、キッズ、さまざまな色や生地、ドットやボーダーなどの柄でデザインされています。アニエスベー祇園店では、色とりどりのカーディガンプレッションを一堂に集め、展示販売をします。

Courtesy of agnès b.アーティストTシャツコレクションの展示販売アニエスは、 写真やグラフィティなどさまざまな現代アートの愛好家としても知られています。1984年にパリで唯一無二の存在であるギャラリー デュ ジュールの運営を開始して以来、若手アーティストのサポートや様々なアーティストの作品蒐集を行ってきました。アニエスのアートに向ける情熱は、アーティストTシャツとして彼女のコレクションに表れています。1994年にキューバ人のアーティスト、フェリックス・ゴンザレス=トレスのアドバイスを受けたアニエスは「Nobody owns me (私は誰の所有物でもない)」という文字が入ったシンプルな白いTシャツを作り、大成功を収めました。それ以来、アニエスは有名・無名を問わずフランスをはじめさまざまな国籍のアーティストに呼びかけ、キャンバスのような白地に自由な発想で表現した彼らの作品をプリントしたTシャツをリリースしてきました。ギルバート&ジョージ、ジョナス・メカス、ハーモニー・コリンなど多くのアーティストがこれまでに参加しており、アーティストTシャツはメンズ、レディース、キッズで毎シーズン展開されています。祇園店では、今シーズンの新作や過去のシーズンに展開したアーティストTシャツを集めて展示販売します。Courtesy of agnès b.コレクションアーカイブの展示販売アニエスは、自身のクローゼットの中で新しいコレクションの横に1970年代の創業当時のコレクションを同じように並べて大切なアイテムとして今も愛用しています。新しいものと、古いもの。両方を大切に、タイムレスに着られるウェアがアニエスベーの魅力です。祇園店では2025年4月25日から、アニエスべーのコレクションアーカイブアイテムを販売。新作アイテムなどとミックスした時代を超えたスタイリングで、新たな価値と出会いを生み出す展示を行います。オリジナルワッペン付きTシャツの販売アニエスべー祇園店、青山店、渋谷店では4月25日より数量限定でオリジナルワッペン付きTシャツ(税込1万450円)を販売。ワッペンは一つひとつ手作業で取り付けられ、それぞれのTシャツはオンリーワンのデザインとなります。このほか、アニエスべー祇園店カフェでは、アニエスお気に入りのレシピで作られたクレープの販売を開始。フランス産の小麦粉と発酵バターをたっぷり使用した豊かな風味が特徴のクレープは、アニエスべーのオリジナルペーパーに包んで提供します。Courtesy of agnès b.アニエスベーは「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」に協賛し、リー・シュルマン & オマー・ヴィクター・ディオプ(Lee Shulman & Omar Victor Diop)による展示 『The Anonymous Project presents Being There』 をサポートしています。また、アニエスベー祇園店では、KG+に参加するルイーズ・ミュトレル(Louise Mutrel)の展示 『Eternal Friendship Club』 を開催中です。Courtesy of agnès b.【アニエスベー祇園店】住所:京都市東山区祇園町南側570番地128TEL:075-334-5202営業時間:10:00〜18:00*モーニング提供時間:10:00〜12:00(ラストオーダー11:30)お問い合わせ:アニエスベーTEL: 0120-744800