ÆôºêJRÃ¦Àþ»ö¸Î20Ç¯¤Ç°ÖÎî¼°¡¡¡ÖÉ÷²½¤µ¤»¤º¡¢¶µ·±¤ò·Ñ¾µ¡×
¡¡¾èµÒ106¿Í¤È±¿Å¾»Î1¿Í¤¬»àË´¡¢562¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿2005Ç¯¤ÎÆôºêJRÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ï¡¢25Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é20Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤ÏÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤ËÀ°È÷¤·¤¿¡Öµ§¤ê¤ÎÅÎ¡×¤ÇÄÉÅé°ÖÎî¼°¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ä¹Ã«Àî°ìÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»ö¸Î¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢¶µ·±¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡JRÀ¾¤ÏÁ´¼Ò°÷Ìó2Ëü5Àé¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢»ö¸Î¸å¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¼Ò°÷¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£JR»Ë¾åºÇ°¤ÎÂç»´»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¶µ·±¤ä·Ð¸³¤ò¤É¤¦·Ñ¾µ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø¸þ¤±°ÂÁ´ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¹ï¤Î¸áÁ°9»þ18Ê¬¤ËJRÀ¾¤ÎÌò°÷¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÛ¤È¤¦¤·¤¿¡£°ÖÎî¼°¤ÇÄ¹Ã«Àî¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆü»ä¤É¤â¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ì´¤ä´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÍÁ³Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò»×¤¦¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ÖÎîÈê¤ÎÁ°¤Ç¿¼¤¯¤ª¼µ·¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌîÍÎ¾»¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Ï25Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤ÆÅ´Æ»Í¢Á÷¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤Î³ÎÊÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£