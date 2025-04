【Zas M21 花の裏のクオリア】 発売日:3月 参考価格:29,800円 セール価格:21,212円

楽天ブックスは、グッドスマイルアーツ上海から発売中のフィギュア「Zas M21 花の裏のクオリア」を参考価格から28%オフの21,212円で販売している。

本商品は、Android/iOS用シミュレーション「ドールズフロントライン」より、冷静で有能な少女人形「Zas M21」をフィギュア化したもの。純潔を表す「花の裏のクオリア」というウェディングドレスのスキンが再現されている。

影のまだらに落ちた花冠、サリーやティアラの繊細な光沢感と模様の見えるチュールドレスやベールのほか、火の灯った金属の燭台、銃ケースの中の真っ黒な銃も見どころ。全高は29cmで、専用台座が付属する。

Copyright(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd. All rights Reserved

Copyright(C) SUNBORN Japan Co., Ltd. All rights Reserved