¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¾¡¤Æ¤Ð¾¡¤Ä¤Û¤ÉÃæÅèÁïÁ°´ÆÆÄ¤Î³ô¾å¾º¡Ä¼çÎÏ¤¬¼¡¡¹Î¥Ã¦¤·¤Æ¤â¼ó°ÌÆÈÁö
¡¡¤Þ¤µ¤«¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤È¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤ËÃ¯¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µÜ¾ëÂçÌï¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤¬Ç®»ëÀþ¡ÔÈà¤³¤½¥í¥¦¥À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Õ¤ÈÊÆ¥¹¥«¥¦¥ÈÂÀ¸ÝÈ½
¡¡ºò23Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï2¡Ý6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È1.5¥²¡¼¥àº¹¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³«ËëÁ°¤Ï¡È¶§Êó¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£2023Ç¯¤Ë16»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢9¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.61¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿À®Ä¹³ô¤Î½ØÊ¿Âç¡Ê22¡Ë¤¬¡¢ºòµ¨¤«¤éÂ³¤¯¹ø¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀïÃæ¤ËÎ¥Ã¦¡£ºòµ¨50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄµ±À±¡Ê24¡Ë¤ÈMAX160¥¥í±¦ÏÓ¤Î±§ÅÄÀîÍ¥´õ¡Ê26¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿4Åê¼ê¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëºòµ¨10»î¹ç¤Ç3¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.61¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¢Åì¹¸Ê¿¡Ê25¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î±¦¥Ò¥¸¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À°ì·³Éüµ¢¤Ê¤é¤º¡£¥È¥É¥á¤Ë¼çË¤¤Ç»ÊÎáÅã¤Î¿¹Í§ºÈ¡Ê29¡Ë¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¡¢22Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Æó·³¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±Áª¼ê¤¬È´¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î.287¡¢Æ±3°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨2.78¤ÈÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤ëµåÃÄOB¤Ï¡ÖÃæÅèÁ°´ÆÆÄ¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¤âÂç¤¤¤¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç´ßÅÄ´ÆÆÄ¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ä
¡ÖÃæÅè´ÆÆÄ¤Ï21¡Á23Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤½¤ì¤¬ºòµ¨5°Ì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤ä¡¢¡Ø¥Á¡¼¥à¤Ë´Ë¤ß¤ä´·¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÅ·â¼Ç¤¡£¥Ê¥¤¥ó¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÂàÇ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢ÁêÅö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·àÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬Éü³è¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡´ßÅÄ¿·´ÆÆÄ¤Ï½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¼óÇ¾¿Ø¤¬²¿¤«¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÌÜ¤Î¿§¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÓÇÛ¤âÁ°Ç¤¼Ô¤Î¡ÖÇ¤ÎÌÜÂÇÀþ¡×¤ò·Ñ¾µ¡£ºòµ¨¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï143»î¹ç¤Ç138ÄÌ¤ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤â¤¹¤Ç¤Ë22»î¹ç¤Ç21ÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¯¥Ó1¤Ä¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë³è¤òÆþ¤ì¤¿ÃæÅèÁ°´ÆÆÄ¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ÏÂ¤ò¸þ¤±¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£