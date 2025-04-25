２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．７９ドル（＋０．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４８．６ドル（＋５４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４８．２セント（－３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．２５セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７７．２５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５３．００セント（＋１２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．８３（＋２．２１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６２．７９ドル（＋０．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４８．６ドル（＋５４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４８．２セント（－３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．２５セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７７．２５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５３．００セント（＋１２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．８３（＋２．２１）
出所：MINKABU PRESS