¤½¤Ã¤Á¤¬¸÷¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡¡°¦¸¤¤È¤ÎÌë¤Î¤ª»¶ÊâÉ÷·Ê¤Ë10Ëü¿ÍÇú¾Ð¡Ö¤¤¤«¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÌëÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î»¶Êâ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¸«¤«¤±¤ë¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤â¤·¤³¤ó¤Êà¤ª»¶Êâá¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡½¡½¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î19Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷IGGY_PUTTO¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥Ï¥¦¥ó¥É¤Î¡Ö¥×¥Ã¥È¡×¤µ¤ó¡Ê2ºÐ¡¦¥ª¥¹¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
Ìë¤Î¤ª»¶ÊâÃæ¤À¤í¤¦¤«¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¥×¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î¼ó¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î²â¤ó¤¸¤ã¤¦¤Û¤É¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Àª¤¤¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¡÷IGGY_PUTTO¤µ¤ó¤À¡£¤Þ¡¢âÁ¤·¤¤......¡ª
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ê¤Ë¤â¸÷¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£»ô¤¤¼ç¤â¸÷¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¡¢°Å¤¤Ãæ¤Ç¤â¤è¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¸«»ö¤Ê¥é¥¤¥Õ......¤¤¤äà¥é¥¤¥È¥Ï¥Ã¥¯á¤Ç¤¢¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï22Æü¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡÷IGGY_PUTTO¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ìë¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ï...
¡÷IGGY_PUTTO¤µ¤ó¤¬à»ô¤¤¼ç¤â¸÷¤ëá¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Ìë´Ö¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¹Ô¼Ô¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡÷IGGY_PUTTO¤µ¤ó¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¤½¤â¤½¤â³¹Åô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Êâ¤¯ºÝ¤ËÂ¸µ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸¤¤Ë¤â¥é¥¤¥È¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÕ¤ê¤ä»ô¤¤¼ç¤Þ¤Ç¾È¤é¤¹¤Û¤É¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤â¼«¤é¸÷¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡÷IGGY_PUTTO¤µ¤ó¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¤ª»¶Êâ¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥½¡¼¥é¡¼¼°¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¼êÀ½¤Î¸÷¸»¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ìë¤Î¤ª»¶Êâ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¤ª»¶ÊâÃæ¡¢Á°Êý¤ò¼Ö¤¬²£ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Á¤é¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£Â¸µ¤â¸¤¤ÎÉ½¾ð¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¡÷IGGY_PUTTO¤µ¤ó¡Ë
Ã±½ã¤Ç´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï10Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê24ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°Å¤¤»þ´Ö¤Î¤ª»¶Êâ¡¢¤¤¤«¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡¡¿¿»÷¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤Ò¤È¤È¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤¤¤Ì¡×
¡Ö±¿Å¾¤·¤Æ¤ëÂ¦¤«¤é¤·¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Ã¡ª¡×
¡Ö¸¤¤ÎÂ¸µ¤â¾È¤é¤»¤ë¤·¡¢¼Ö¤Ë¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¤¤¤¤¤Í¡×